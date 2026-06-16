Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Москве ликвидирован

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 55 0

Возгорание спровоцировал беспилотник ВСУ.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по столице на своем канале в мессенджере МАКС.

«Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован», — проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что ситуация на предприятии стабилизирована. А само происшествие не отразилось на деятельности завода. Пострадавших нет.

Пожар вспыхнул после атаки беспилотников ВСУ. Также известно, что за утро силы ПВО перехватили 60 беспилотников противника, летевших на Москву.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трое механизаторов погибли во время проведения сельскохозяйственных работ в поле в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника.

Также 5-tv.ru писал о том, что около 100 квартир и 40 автомобилей получили повреждения от удара дрона ВСУ по жилому дому в Орле. Аппарат был начинен поражающими элементами. В результате атаки один человек погиб и девять пострадали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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