Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Москве ликвидирован
Возгорание спровоцировал беспилотник ВСУ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по столице на своем канале в мессенджере МАКС.
«Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован», — проинформировали в ведомстве.
Там уточнили, что ситуация на предприятии стабилизирована. А само происшествие не отразилось на деятельности завода. Пострадавших нет.
Пожар вспыхнул после атаки беспилотников ВСУ. Также известно, что за утро силы ПВО перехватили 60 беспилотников противника, летевших на Москву.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что трое механизаторов погибли во время проведения сельскохозяйственных работ в поле в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника.
Также 5-tv.ru писал о том, что около 100 квартир и 40 автомобилей получили повреждения от удара дрона ВСУ по жилому дому в Орле. Аппарат был начинен поражающими элементами. В результате атаки один человек погиб и девять пострадали.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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