Шесть пострадавших от атаки ВСУ на автобус под Брянском эвакуируют в Белоруссию

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

Это решение было принято по итогам консилиума врачей обоих государств.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Шесть пострадавших в результате атаки на автобус в Брянской области перевезут в Белоруссию. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что решение о перемещении пострадавших было принято по итогам консилиума российских и белорусских медиков.

«В настоящее время бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осуществляют медицинскую эвакуацию шести пострадавших, пять из которых — дети», — уточнил глава ведомства.

Он также отметил, что в больницах Брянска им была оказана вся необходимая помощь, в том числе хирургическая. Операции потребовались одному взрослому и одному ребенку. Ее провели бригадой медиков из Брянска и федеральных медицинских центров.

Кузнецов отметил, что состояние пациентов было стабилизировано. Это сделало перевозку возможной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пассажиры атакованного автобуса, которые находились в пункте временного размещения в Почепе, уже вернулись в Белоруссию. Они ехали в сопровождении охраняемой колонны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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