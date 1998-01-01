Видео: Сильнейшие снегопады бушуют в российских регионах

, 18:00 Эфирная новость 37

Тяжелая спецтехника не справляется с осадками, из-за чего на дорогах образовались многокилометровые пробки.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3556

На Москву обрушился самый сильный снегопад за последние 68 лет. В столице выпала половина месячной нормы осадков. В аэропортах уже отменили более полусотни рейсов. На дорогах сотни аварий. На расчистку трасс вывели тысячи снегоуборочных машин.

Во власти циклона практически вся центральная часть страны. В Поволжье был закрыт участок трассы, соединяющей Россию и Казахстан. Даже тяжелая спецтехника не справляется с осадками, из-за чего на дорогах образовались многокилометровые пробки. В Калужской области под тяжестью снега рухнула крыша автозаправки. К счастью, в этот момент под кровлей никого не было.

В Ярославле местные власти пошли на беспрецедентный шаг из-за непогоды. Для водителей личного транспорта сделали бесплатным общественный транспорт. Вместо билета достаточно предъявить водительское удостоверение и документы на машину. Таким образом чиновники надеются разгрузить дороги.

А в Саратове уборка снега обернулась скандалом. В одной из школ к расчистке территории привлекли учителей. Фотографии опубликовали в соцсетях. Преподаватели сгребали снег в обычные мешки. Снимки вызвали шквал критики. Как пояснили в мэрии, педагоги вышли на уборку, когда не было уроков, да и штатные дворники не справлялись. Главу города такое объяснение не устроило. По результатам проверки, директору школы объявили выговор, а начальника отдела образования администрации Октябрьского района уволили.

Ранее Пятый канал сообщал, что не менее 12 человек пострадали в аэропорту Анталии из-за торнадо.

Тема:
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