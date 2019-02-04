Назван косвенный виновник пожара в доме на Никитском бульваре в Москве

Косвенным виновником пожара в «доме знаменитостей» на Никитском бульваре в Москве может быть некий гражданин США по имени Джефри. Как сообщает «МК», он раньше владел квартирой на пятом этаже, с которой, как полагают, начался пожар. По словам соседей, иностранец сделал в ней глобальную перепланировку, перенеся кухню в другой конец этажа, и снес в изначально восьмикомнатном жилище площадью более 190 квадратных метров все перегородки. Жители дома, у которых по стенам пошли трещины, не один год судились с американцем, но проиграли процесс. А Джефри в конце концов продал квартиру дочери знаменитого дирижера Юрия Башмета Ксении.

Соседи полагают, что в результате ремонта в злополучной квартире образовались многочисленные щели и пустоты, и воздушная тяга при пожаре сыграла роковую роль в распространении огня и особенно дыма, в котором задохнулись жильцы коммуналки, расположенной на шестом этаже.

Как ранее сообщал Пятый канал, по последним данным, число жертв пожара увеличилось до семи человек. Огонь вспыхнул в доме 12 по Никитскому бульвару, в котором проживают многие российские знаменитости, в ночь с 3 на 4 февраля. Предварительной причиной возгорания называют неисправность электротехники. Возбуждено уголовное дело.