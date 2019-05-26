Первая неделя Зеленского. Что можно сказать о новом президенте Незалежной?

В понедельник на Украине прошла инаугурация президента Владимира Зеленского. Ее уже назвали шоу от шоумена. Трепетная речь, прыжки, бег и воздушные поцелуи. Сразу после церемонии пошли первые назначения. Так президентский штаб пополнился сценаристами, продюсерами и менеджерами «Квартала-95». Потом была еще череда странных выступлений.

Кажется, пришло время осознать, что хорошо поставленный голос, театральные паузы, красивые жесты и коллеги-юмористы еще не делают из Зеленского лидера нации, как бы он не старался. Народ будет оценивать его не по эффектной телекартинке, а по реальным делам. А еще по тому, как он будет решать проблемы. А их на Украине хватает. Зеленскому придется разгребать те самые Авгиевы конюшни, которые достались ему в наследство от Порошенко. Дмитрий Зименкин — о новой политической реальности на берегах Днепра.

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Такого бенефиса у Зеленского еще не было. И, как считают политологи, уже вряд ли когда-нибудь будет. Пользоваться своим политическим «звездным часом» нужно сейчас и в полной мере. Как актер развлекательного жанра он очень грамотно работает с публикой, зрителям нравится. Это шоумену привычно. А вот в новую роль президента, которую ему предстоит сыграть на этот раз не на киноплощадке, пока вживается.

Во время инаугурации в Верховной раде удостоверение нового главы государства падает с подушечки на пол. К вящему восторгу любителей толкования знаков. Да что удостоверение! После церемонии в обморок упал нардеп Паламарчук. Переволновался. Пришлось даже вызывать «скорую».

Четыре года назад во время инаугурации Порошенко тоже падали в обморок. Караульный потерял сознание — как выяснилось позже из-за тяжелой болезни, которую приобрел в армии. Порошенко прошел мимо и солдату, потерявшему здоровье на государственной службе, не помог. Характерный штрих к картине его правления в целом. Зеленский же повторять ошибок предшественника, не намерен. По крайней мере, это звучит в программе его заявлений. Главное из которых — прекращение огня на Донбассе.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Могу заверить — для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все».

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Но кто же его будет спрашивать, уверены политологи, которые считают, что произошла лишь смена глав оккупационного режима. А нити украинской политики по-прежнему в руках Запада.

Константин Долгов политолог, директор Центра евразийской интеграции: «И если завтра американцам потребуется обострение в Донбассе, то не важно, какая будет фамилия главы генштаба, президента: Зеленский, Порошенко — они устроят обострение в Донбассе! Или не устроят, но решения принимаются не в Киеве».

Заявив об уважении к армии, Зеленский тут же приступил к кадровой чистке, попросив депутатов уволить министра обороны, а вместе с ним Генпрокурора и главу СБУ. Последний — Василий Грицак — отреагировал демаршем, и честь Верховному главнокомандующему принципиально не отдал. За что был освистан.

Следом досталось и народным депутатам. Свежеиспеченный президент делает самое громкое заявление недели.

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Официально причина роспуска Рады — низкое доверие населения. Но пока высоко доверие к самому Зеленскому, ему этим нужно пользоваться, считают эксперты, и выигрывать парламентские выборы. Ведь осенью победить будет сложно, а вот на внеочередном голосовании, которое новый президент назначил на июль — легко.

Руслан Бортник, директор украинского института анализа и менеджмента политики: «Партия Зеленского наберет 50% голосов и сформирует коалицию. Пропорционалка, в которой ключевую роль играет бренд, деньги и СМИ, сегодня наиболее выгодная технология для Зе и Слуги Народа».

Если бы выборы на Украине состоялись в это воскресенье, 26 мая, партия Зеленского, согласно опросам, набрала бы почти 40%, опередив в четыре раза и «Оппозиционную платформу — За жизнь», и блок Порошенко, и партию Тимошенко.

Пока Владимир Зеленский наслаждался церемонией, Петр Порошенко собрал вещи и переехал из президентской администрации в прозрачный офис своей партии; сразу же похвастался в Twitter встречей с американцами. Едва успели проветрить помещение после Порошенко и его команды, как на их место тут же потянулись люди Зеленского: вслед за боевым генералом и новым начальником генштаба — Русланом Хомчаком — шел свежеиспеченный глава администрации президента или, как его еще называют, юрист олигарха Коломойского — Андрей Богдан.

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Первый помощник президента Зеленского, кинопродюсер и соучредитель студии «Квартал 95» — Игорь Шефир. Потом секретарь Совета нацбезопасности и обороны, а в прошлом министр финансов — Александр Данилюк. Первый замглавы СБУ Иван Баканов — друг детства Зеленского, с кем он гонял мяч по двору. Ну и Руслан Стефанчук — представитель президента в парламенте и идеолог партии «Слуга Народа». Вместе с Зеленским играл в КВН, теперь будет заниматься политической идеологией. По словам экспертов, Зеленский пока пытается балансировать между разными группами влияния: рядом с ним свои — весь «95 квартал», плюс те, кто держит связь с западными партнерами, и те, кто оказал финансово-политическую помощь на выборах.

Руслан Бортник, директор украинского института анализа и менеджмента политики: «Задача Зеленского не разрушить тот хрупкий баланс, консенсус финансово-экономических групп¸ который сформировался вокруг него до завершения парламентских выборов. Настоящего Зеленского мы увидим только после парламентских выборов. Когда он сформирует свою полицию, правительство, у него развяжутся руки, и тогда мы узнаем «WHO IS MR. ZELENSKY»!

Владимир Зеленский, президент Украины: «Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев. И теперь я понял, что это истина — каждый из нас президент».

На этих словах где-то в прозрачном офисе грустно улыбнулся Порошенко. На этой неделе против него возбудили уже третье уголовное дело. «Об отмывании средств и неуплате налогов» при завладении телеканалом «Прямой». До того были еще два дела, по которым экс-президенту вменяют государственную измену и захват власти в стране.

И одно из последствий политики Порошенко ярко проявилось на этой неделе в виде раскола среди раскольников православной церкви на Украине. Почетный патриарх Филарет, потерявший былую власть, вдруг заявил, что новая церковь, получившая томос, да и сам томос — большая ошибка.

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Филарет заявляет, что если бы знал текст томоса, то никогда бы его не одобрил. Эксперты, конечно, в это не верят. Просто предвыборный политический проект Порошенко не удался и теперь раскольники, как пауки в банке, грызутся между собой.

Василий Анисимов, глава пресс-службы Украинской православной церкви: «И наконец Филарет якобы это уразумел. Но вы поверите в это? Он со своим умом пережил пять президентов, теперь вот Порошенко, и якобы не знал. Одна ложь на другой. Ну, а Епифаний опирался на администрацию президента, которая поплыла».

В общем, первые дни Зеленского на посту президента, считают политологи, это дни его парламентской избирательной кампании. Улучшения российско-украинских отношений, уверены они, ждать не приходится. Зеленский уже заявил о намерении вернуть Крым и уже пошел к американцам за помощью.

Владимир Зеленский президент Украины: «США является мощным и очень серьезным партнером для Украины. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ».

Александр Дудчак, политолог и экономист: «Возвращать страну к нормальному стабильному развитию, как это было до Майдана 2014 года, похоже, не входит в планы Зеленского».

Дальнейшие действия Зеленского, прогнозируют эксперты, — это популизм, нестандартные форматы выступлений и, конечно, противостояние с Радой. Ведь только этим в ближайшие месяцы можно будет объяснять отсутствие дел и результатов. А к осени, уверены они, мираж для населения Украины рассеется, розовая пелена спадет и обнажит реальность. Но пока избирателям нравится пребывать в сладких грезах и верить в этот симпатичный киношный образ рубахи-парня Зеленского.