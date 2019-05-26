Решение гамбургского трибунала по украинским морякам не повлияет на интересы РФ

Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге, которое предписывает освободить задержанным в Керченском проливе украинских моряков, носит предварительный характер. Об этом изданию «Экономика сегодня» заявил профессор международного права МГУ Дмитрий Лабин.

«Морская конвенция предписывает освобождение моряков в таких ситуациях, но это не окончательное решение, а просто, своего рода, предварительная мера», — пояснил Лабин.

При этом эксперт отметил, что трибунал не рассматривал вопрос о правомерности возбуждения уголовных дел в отношении моряков ВМС Украины, поскольку этот вопрос отдается на откуп национальных властей.

«Это прерогатива национальных государств, поэтому нарушители государственной границы должны быть привлечены к ответственности в рамках конкретной национальной юрисдикции, и против этого решения Трибунал ничего не говорит», — замечает юрист.

По мнению Лабина, Москве следует обозначить свою позицию в Гамбурге, как того попросила инстанция:

«На самом деле, России следовало бы представить здесь все свои аргументы насчет того, что данный трибунал не обладает нужной юрисдикцией, ведь это является нормальной практикой в любых спорах и не требует взятия на себя каких-либо обязательств».

Эксперт добавил, что РФ имеет полное право привлекать к ответственности лиц, нарушивших государственную границу. Киев же продолжает реагировать на любые решения международных органов, как сделанные в пользу Украины.

Зеленский отозвался на решение Морского трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции МИД РФ на решение Международного трибунала по морскому праву, который потребовал освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.