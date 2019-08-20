«Мне тут Федя написал!» Бузова трогательно похвасталась сообщением от Смолова

Ольга Бузова с каким-то особенным рвением приступила к поиску жениха. Общественность не успевает переключаться с одного кавалера певицы на другого. То звезда целуется в ресторане с певцом Олегом Майами, то публикует нежные кадры с комиком Тимуром Батрутдиновым… На этот раз поп-дива решила похвастаться перед подписчиками новым поклонником — телеведущей в личные сообщения написал футболист Федор Смолов — талантливый нападающий сборной России и московского «Локомотива». Видео с его признанием Бузова опубликовала в Instagram.

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«Наконец-то, после такого насыщенного дня, очень нервного… Премьера клипа, как-никак! Не каждый день. Хотя, мне тут Федя написал: „Оля, как ты это делаешь?“ — Федя Смолов, учись! Мастер!» — поделилась на кадрах певица.

Ольга Бузова в ролике находится в приподнятом настроении и выглядит очень счастливой. Телеведущая давно мечтала пообщаться поближе со знаменитым спортсменом. Однажды экс-звезда «Дома-2» даже заставила свою скандальную подругу — Ксению Собчак — звонить футболисту, чтобы тот назначил Ольге свидание. После этого Федор Смолов встретился со светской львицей на съемках юмористического ток-шоу, в котором, по заданию, должен был натереть в рот Бузовой морковку. Очевидно конкурс с овощами действительно сблизил звездную парочку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу».