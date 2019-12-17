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Многодетная мать приехала в злополучный дом в Химози в Ленобласти

, 22:07 | Светлана Шевченко Эксклюзивное видео 2 021

В сопровождении следователей СК она провела в трехэтажном коттедже несколько часов.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 24

Многодетная Светлана Лобадюк в сопровождении следователей Следственного комитета приехала в злополучный дом в деревне Химози в Гатчинском районе Ленобласти и провела в нем несколько часов.

У следствия к ней множество вопросов. В отношении ее мужа, который также является ее двоюродным братом, возбуждено несколько уголовных дел. Основное — растление малолетней. По предварительной информации, он на протяжении семи лет имел сексуальную связь с дочерью, которой к настоящему времени исполнилось 13 лет. Также во время обыска был обнаружен огромный арсенал оружия. Часть из него боевое, включая Автомат Калашникова и Пистолет Макарова.

У двоюродных брата и сестры родилось семь детей. Все они официально не зарегистрированы. Семья жила закрыто от общества, дети не посещали образовательные учреждения. Светлана рожала их дома в ванной. Восьмой ребенок, предположительно, в семье приемный.

Дети были госпитализированы в больницу пока вместе с матерью. С ними работают специалисты. По словам детского омбудсмена Ленинградской области рассматривается вопрос о лишении Светланы Лобадюк и Андрея Бофта родительских прав.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети из семьи в деревне Химози жили в трехэтажном коттедже в антисанитарных условиях. Находясь в больнице они на видео рассказали о своей жизни и характере отца.

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 24
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