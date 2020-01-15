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«После устриц и тартаров»: Манукян устроил Бузовой «романтик» с дошираком

, 18:14 | Ниса Мурзанаева Видео 14

Недавно фанаты узнали, что блогер является миллионным должником и буквально умоляли певицу разорвать с ним отношения.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 750

Ольга Бузова проводит отпуск в Таиланде в компании возлюбленного Давида Манукяна. Блогер частенько устраивает любимой сюрпризы. На этот раз избранник суперзвезды решил окончательно покорить ее сердце романтическим ужином. Вот только блюдо для этого Манукян выбрал весьма оригинальное.

Певица опубликовала в Instagram видео, на котором вместе с любимым уплетает быстро завариваемую лапшу, вроде «Доширака». На кадрах Давид Манукян несколько раз шутливо подчеркивает, что именно он приготовил угощение.

«Ужин с любимым. Мы в Таиланде. После устриц и тартаров решили по дошику дать», — заявила артистка.

Есть вероятность того, что после просмотра этого ролика поклонники Ольги Бузовой в очередной раз попросят ее расстаться с Манукяном. Недавно фанаты узнали, что блогер является миллионным должником и буквально умоляли певицу разорвать с ним отношения.

Однако Ольга Бузова не поддается на провокации пользователей. В сети даже появились слухи о скорой свадьбе влюбленных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Давид Манукян за три года превратился из мачо в дредастого рэпера.

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