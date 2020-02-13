Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Марии Кокориной

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У шестилетней Маши — рак крови. Однажды она уже смогла победить болезнь, но произошел рецидив. Рак вернулся еще более агрессивным.

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Фото, видео: 5-tv.ru

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День Добрых Дел 321

На Пятом канале — День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для шестилетней Маши. У нее — рак крови. Однажды она уже смогла победить болезнь, но произошел рецидив. Рак вернулся еще более агрессивным.

Сейчас Маша получает ударные дозы химиотерапии, но этого уже недостаточно. Ребенка спасет только срочная пересадка костного мозга — поиски донора и транспортировка материала стоят огромных денег — больше полутора миллионов рублей.

И они нужны как можно скорее, от этого зависит судьба маленького ребенка. О том как помочь — Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Артему Несину.

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