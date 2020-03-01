После гибели мужчины и его дочери на Масленице возбудили уголовное дело

Следственный отдел по Ногинску Московской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности мужчине и его трехлетней дочери во время масленичных гуляний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам проведенной доследственной проверки.

Как сообщал 5-tv.ru, 1 марта в деревне Марьино, входящего в поселение Электроугли, проходил фестиваль «Внедорожная масленица 4×4». Во время катания на внедорожниках случилось ЧП. Один из джипов застрял на пересеченной местности. Автомобиль вытаскивали с помощью лебедки. В этот момент она оборвалась, ударила мужчину и его дочь. Пострадавшие скончались на месте.

Организаторы фестиваля заявили, что отец с дочерью нарушили технику безопасности. Они не должны были находиться на территории, не предназначенной для зрителей.

Следователи осмотрели место происшествия. Допрашиваются организаторы мероприятия и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что появилось видео с места гибели мужчины с дочерью на Масленице.