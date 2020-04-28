Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 28 апреля
Число зараженных COVID-19 по всему миру — 3 074 409 человек. Болезнь унесла 211 635 жизней.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww
Погибшие и пострадавшие на 28 апреля
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 3 074 409 человек. Болезнь унесла жизни 211 635 человек. Выздоровели 931 092 пациента.
Ситуация в России
Число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 87 147 человек, выздоровели 6 767 человек. При чем только за истекшие сутки почти 600 россиян вылечились от COVID-19.
Жертвами вируса стали 794 человека.
К настоящему моменту на территории РФ проведено более трех миллионов тестов.
Принято решение о продлении самоизоляции, пропускной системы и ограничительных мер в Московской области на майские праздники. Об этом жителям сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По словам градоначальника, ситуация в регионе по-прежнему остается непростой в связи с распространением COVID-19.
Главный врач московской городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко в своем аккаунте в Facebook рассказал, что экспресс-тесты на коронавирус выявляют наличие антител к новому внеклеточному агенту за 15 минут.
Заместители руководителей двух больниц в Липецке и старшая медсестра были уволены из-за халатности и нарушения правил при работе с людьми, зараженными коронавирусом нового типа.
В Москве умерли еще 44 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Число зараженных коронавирусом за сутки в Забайкальском крае увеличилось на шесть и достигло 109 человек.
Власти Бурятии усилили ограничительные меры для профилактики коронавируса в республике, в частности, приостановлена розничная торговля телефонами и планшетами.
Власти Владивостока просят местных жителей не посещать кладбища в родительский день из-за ситуации с коронавирусом.
Коронавирус выявлен еще у 67 человек в Мурманской области, 60 из них — у рабочих вахтового поселка в Белокаменке, где возводится центр строительства крупнотоннажных сооружений.
Городская многопрофильная больница номер 38 им. Семашко в Петербурге прошла перепрофилирование и начала принимать пациентов только с коронавирусной инфекцией.
Коронавирус подтвержден еще у 14 жителей Алтайского края, общее количество заразившихся в регионе составляет 324 человека.
Ситуация в мире
В Европе постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. В Испании детям младше 14 лет разрешили гулять на улицах, но только в течение часа и в сопровождении одного взрослого.
Число лиц с вызванным новым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях материковой части Китая за последние сутки сократилось примерно на 10%, до 648 человек, летальных исходов не зафиксировано.
Власти Новой Зеландии заявили, что им удалось одержать победу над коронавирусом в стране.
Полезная информация:
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Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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