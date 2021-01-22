«Все будет хорошо»: Тарасов поддержал Бузову после расставания с Манукяном

Боец ММА и спортивный блогер Артем Тарасов выразил поддержку певице Ольге Бузовой после новостей о ее расставании с рэпером Давой — Давидом Манукяном. Он рассказал 5-tv.ru, что желает ей всего самого лучшего.

«Оле я хочу пожелать счастья, чтобы у нее все было хорошо, чтобы она не расстраивалась — по Instagram видно, что она очень сильно расстроена, — сказал он. — Такое бывает, когда люди ругаются, какое-то всплеск эмоций, начинают делать глупости, и выпады с обеих сторон начинается. Это сделано на эмоциях, думаю, потом они поймут, что этого не стоило делать».

Боец ММА отметил, что лично знаком с Манукяном, которого считает «нормальным» парнем.

«Даже если были какие-то конфликты, считаю, что они должны оставаться внутри. Я считаю, плохо, что ссора из избы как бы выпущена. У многих бывают конфликты, и медийные люди любят сразу вот так, напоказ», — заметил Тарасов.

Блогер уверен, что у звезды «Дома-2» были на то веские причины. Но судить о них он не станет. Как и обсуждать самый популярный слух — что Ольга подверглась домашнему насилию со стороны возлюбленного.

«Что касается того, бил ли Дава Олю? Не знаю. Не могу говорить да или нет. Считаю, это их личные отношения», — резонно отметил Тарасов.

Боец ММА посоветовал всем фанатам звезд не верить красивой картинке в соцсетях.

Ранее писал, что поклонники заподозрили Бузову в пьянстве после разрыва с Давой.