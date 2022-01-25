Загадок все больше: вдова Градского изменила место и год своего рождения

Для многих бывшая модель из Украины, которая была рядом с маэстро на протяжении 17 -ти лет, остается крайне загадочной личностью.

Последняя супруга народного артиста Александра Градского изменила место и год своего рождения. Марина Коташенко родилась не в Киеве, как гласит официальная версия, а в Житомире — украинском городе на северо-западе страны с населением чуть больше 250 тысяч человек.

Помимо этого оказалось, что четвертой супруге маэстро не 37 лет, а по крайней мере на четыре года больше. Вдова Градского родилась не в 1984-м, а в 1980 году.

Также имеются нестыковки и со сведениями об образовании. Оказалось, что юридический диплом модель получила не в высшем учебном заведении, а в Черниговском юридическом техникуме, пишет KP.RU.

На вопросы о том, зачем были изменены эти данные, Марина Коташенко отвечать отказалась.

Между тем, ранее выяснилось, что во время жизни с Александром Градским, молодая супруга явно испытывала нехватку в деньгах. В сети журналисты нашли около 40 объявлений Марины Коташенко о продаже личных вещей, обуви и детских товаров.

Судя по всему, знаменитый композитор окружил любимую и двоих детей заботой и бытовым комфортом, однако на личные расходы выдавал небольшие суммы.

Однако после смерти маэстро оставил богатое наследство, вокруг которого стало происходить немало странностей. Чего стоит только громкое ограбление Коташенко, во время которого налетчики заставили ее отдать 100 миллионов рублей. К слову, столь крупную сумму вдова хранила в загородном доме наличными.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем вдова Градского могла надавить на музыканта перед смертью.