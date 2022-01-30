Алла Сурикова о смерти Куравлева: «Сейчас ты ушел к Нине»

Режиссер Алла Сурикова поделилась воспоминаниями об актере Леониде Куравлеве, скончавшемся на 86-м году после тяжелой болезни.

Сурикова рассказала, что познакомилась с Куравлевым во время съемок фильма «Поздний ребенок». Она призналась, что ей очень хотелось подружиться с ним и его супругой Ниной.

«Я сварила шикарный борщ, он был очень красивый, но есть его нельзя было, потому что я вместо соли насыпала соды. Он был красный-красный, но абсолютно несъедобный. Но тогда мы стали знакомыми. Потом мы встретились с Леней на картине „Суета сует“. Он снялся замечательно в эпизоде громогласного героя, который ухаживает за героиней легко, непринужденно, весело», — вспомнила режиссер.

По словам Суриковой, после съемок картины она подслушала разговор Куравлева с его мамой. Женщина спрашивала, почему он соглашается играть в фильмах начинающих режиссеров. На это Куравлев заметил, что эпизод с ним вышел замечательным. После просмотра фильма мама артиста признала, что он был прав и отметила его великолепную игру.

Своей главной картиной с Куравлевым Сурикова считает комедийный детектив «Ищите женщину». В ней артист блистательно сыграл инспектора Грандена по прозвищу «Железный Лоб», составив полюбившийся зрителям актерский дуэт с исполнительницей главной роли Софико Чиаурели. Однако помимо Куравлева на эту роль претендовали еще двое актеров, и впоследствии артист шутливо объяснил выбор именно его кандидатуры.

«Леня, выступая на премьере фильма в Тбилиси, сказал, что я хотела сначала взять другого актера, но у него были слишком умные глаза, и он бы наверняка на второй минуте узнал бы, кто убийца. А снять надо было две серии», — рассказал Сурикова.

Она отметила, что сегодня, в день смерти Куравлева, у нее дома не смолкает телефон — все хотят спросить у нее про актера. В связи с этим она вспомнила, как однажды она уже рассказывала про Куравлева, после чего он позвонил ей и спросил, взяла ли она за интервью деньги. Сурикова сказала, что общалась бесплатно.

«Ну и дура, надо спрашивать деньги», — сказал ей актер.

Сурикова заметила, что сегодня Куравлев снова назвал бы ее дурой, но она не может говорить о нем за деньги, потому что очень любит.

«Я знаю, что ты ушел к Нине. Я помню, как жизнь твоя разделилась на (периоды - Прим.ред.) с Ниной и без нее. И как ты ездил практически каждую неделю на кладбище. Как ты рассказывал, что ты на памятнике выбил свое имя. Как ты, честно говоря, ждал момента, чтобы соединиться с ней. Вот сейчас ты ушел к Нине. Хорошо бы верить в то, что там есть жизнь и что мы встречаемся с нашими любимыми. Я очень желаю тебе этого — встречи с Ниной. А память о тебе останется в сердцах зрителей, потому что ты так много хорошего сыграл, так много оставил доброты и улыбок, что это останется навсегда. Твоя Алла Сурикова», — заключила режиссер.

Ранее режиссер Никита Михалков назвал Куравлева человеком-феноменом. По его словам, актер был удивительно простым, органичным, но в то же время необычайно талантливым и неординарным человеком, а его смерть — большая трагедия не только для родственников, но для всех, кто его знал.

В свою очередь народная артистка России Ирина Розанова призналась, что безмерно счастлива оказаться в числе избранных, кто смог лично работать с Куравлевым. Она с горечью сказала, что ушел не просто гений, ушел великий талант, память о котором будет жить в сердцах поклонников.

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Состояние 85-летнего Леонида Куравлева ухудшилось в начале 2022 года. 5 января его экстренно госпитализировали с вирусной пневмонией. Диагноз COVID-19 у актера не подтвердился, но поражение легких было обширным. В то же время у него диагностировали проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. Куравлев перенес операцию и даже почти пошел на поправку. К сожалению, это был лишь временный эффект. Последние дни жизни актер провел в хосписе, куда его перевели из больницы 21 января.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, прощание с Леонидом Куравлевым состоится во вторник, 1 февраля. С большой долей вероятности он будет похоронен на Троекуровском кладбище, где в настоящий момент покоится его супруга.