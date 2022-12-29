Сербский профессор заявил, что православные всего мира ждут победы РФ на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Профессор Стеван Гайич: весь «третий мир» ждет победы России на Украине

Сербский профессор заявил, что православные всего мира ждут победы РФ на Украине

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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Тема:
Спецоперация

Россия должна остановить экспансию Запада на Восток и колонизацию православных стран.

От результатов российской спецоперации на Украине зависит будущее всего православного мира, который сейчас ждет и надеется на победу России. Об этом заявил научный сотрудник белградского Института европейских исследований Стеван Гайич.

«От развития российской специальной военной операции напрямую зависит судьба и будущее не только сербского народа, но также армян и молдаван, всего православного мира, Европы. Весь так называемый „третий мир“ смотрит и надеется на русскую победу, рассчитывает на новый этап деколонизации», — сказал ученый в интервью «Российской газете».

Гайич подчеркнул, что текущие события на Украине и в Молдавии, гонения на православную церковь и навязывание русофобии — это все отражение нового витка экспансии Запада на Восток.

На днях китайская газета Global Times заявила, что из-за противостояния России и Запада 2023 год станет решающим для всего мира. Опрошенные изданием аналитики уверены, что украинский конфликт должен завершиться благодаря российской стороне. При этом, по их словам, неясно, до каких пор и в каких масштабах коллективный Запад будет отправлять финансовую и военную помощь киевскому режиму. Не исключается, что в следующем году Вашингтон постарается усилить конфликт в Незалежной еще больше.

В то же время китайские специалисты отметили, что у России высокий военный и экономический потенциал, поэтому она может продолжительное время противостоять США и принять решительные действия для удачного завершения украинского кризиса именно в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин отдал должное политике Запада, который все же смог столкнуть братские славянские народы.

Тема:
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