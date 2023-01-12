Все идет по плану: цели СВО остаются неизменными
Песков: Президент Путин не говорил о новых целях СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
События на Украине идут своим чередом — бойцы метр за метром освобождают гражданских от неонацистов.
Все прежние цели специальной военной операции (СВО) остаются на повестке дня. Об этом в рамках брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«О новых целях Верховный главнокомандующий не говорил», — прокомментировал представитель Кремля.
К слову, накануне командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения (СВО) был назначен Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. До этого должность занимал генерал армии Сергей Суровикин.
В российском оборонном ведомстве отметили, что назначения связаны с необходимостью расширения масштаба решаемых задач в ходе СВО. Также они позволят обеспечить более точное слаживание работы различных родов войск и более тесное взаимодействие между ними.
«А также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», — подчеркивали в Минобороны РФ.
Россия продолжает СВО в Донбассе по защите мирных граждан от неонацистов. Решение о ее проведении было принято на фоне усилившихся обстрелов региона со стороны боевиков. Конечная цель российских военных демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО.
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