Все идет по плану: цели СВО остаются неизменными

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 62

Песков: Президент Путин не говорил о новых целях СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

События на Украине идут своим чередом — бойцы метр за метром освобождают гражданских от неонацистов.

Все прежние цели специальной военной операции (СВО) остаются на повестке дня. Об этом в рамках брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«О новых целях Верховный главнокомандующий не говорил», — прокомментировал представитель Кремля.

К слову, накануне командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения (СВО) был назначен Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. До этого должность занимал генерал армии Сергей Суровикин.

В российском оборонном ведомстве отметили, что назначения связаны с необходимостью расширения масштаба решаемых задач в ходе СВО. Также они позволят обеспечить более точное слаживание работы различных родов войск и более тесное взаимодействие между ними.

«А также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», — подчеркивали в Минобороны РФ.

Россия продолжает СВО в Донбассе по защите мирных граждан от неонацистов. Решение о ее проведении было принято на фоне усилившихся обстрелов региона со стороны боевиков. Конечная цель российских военных демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО.

Тема:
Спецоперация
12 янв
В Минобороны рассказали об успешном наступлении на Донецком направлении
12 янв
Кто победит в схватке один на один: российский танк или польский Leopard 2
12 янв
Не сокрушались из-за потери товарищей: иностранные наемники в ДНР уничтожены
12 янв
Российская армия получила очередную партию новых танков Т-90М «Прорыв»
12 янв
«Огромный разрыв»: преподаватель из Великобритании поражен жизнью в РФ после СВО
12 янв
Гаспарян о назвавшем русских фашистами Гребенщикове: «Старость пришла одна»
12 янв
Нестандартный подход: военные РФ засекают артиллерию ВСУ с помощью смартфонов
12 янв
США могут остаться без оружия из-за помощи Украине
12 янв
Сорок выстрелов: РСЗО «Град» уничтожил склад боеприпасов ВСУ
12 янв
Российский солдат показал штурм позиций ВСУ под Кременной от первого лица
-10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
69.02
-0.59 74.14
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:05
В Минобороны рассказали об успешном наступлении на Донецком направлении
15:57
Реставрация Петропавловской крепости в Петербурге обойдется в миллиард рублей
15:50
Кто победит в схватке один на один: российский танк или польский Leopard 2
15:28
Не сокрушались из-за потери товарищей: иностранные наемники в ДНР уничтожены
15:19
Российская армия получила очередную партию новых танков Т-90М «Прорыв»
15:10
«Дайте дожить»: Волочкова рыдает от боли между ног после помолвки

Сейчас читают

Иммунолог назвал причину сильной волны гриппа в России
"Заново": Бросившая молодого мужа-изменника Лолита хочет вернуться
Штамм "Кракен": сейчас прививаться или подождать новую вакцину
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023