Свое не отдадим: новые субъекты России должны быть освобождены

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 52

Песков: новые субъекты РФ должны быть освобождены

Фото, видео: www.globallookpress.com / military operations in Ukraine; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Власти и ведомства предпринимают все необходимые меры в ходе освобождения Донбасса.

Новые субъекты России должны быть освобождены. Об этом в рамках брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это субъекты Российской Федерации, они должны быть освобождены», — прокомментировал Песков.

Перед этим пресс-секретарь президента России заявлял о том, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине остаются неизменными. По его словам, Верховный главнокомандующий Владимир Путин не говорил о новых целях.

Назначения, предпринятые министром обороны России Сергеем Шойгу, Песков комментировать не стал, сославшись на то, что российское оборонное ведомство говорило о причинах принятых решений. В частности, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО.

В Минобороны пояснили, что данные меры поспособствуют более точному слаживанию работы различных родов войск и более тесного взаимодействия между военнослужащими и позволят расширить масштаб решаемых задач в ходе СВО.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие льготы получат дети участников СВО.

Тема:
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