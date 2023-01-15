«Борьба за справедливость и добро»: лидер группы «7Б» призвал россиян сплотиться
Лидер «7Б» Иван Демьян призвал россиян сплотиться в борьбе с западным миром
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru
Музыкант напомнил, что у многих родные и близкие отстаивают интересы страны с оружием в руках в зоне СВО.
Специальная военная операция (СВО) на Украине способствовала духовному объединению россиян в битве за справедливость и добро. Такое мнение высказал лидер рок-группы «7Б» Иван Демьян в программе тележурналиста Петра Марченко.
«Мы в этой ситуации становимся сплоченнее, люди объединяются, друг друга поддерживают. У многих родные, близкие отправились на поддержку нашей страны. Это очень важно, потому что на самом деле идет борьба за справедливость, за добро. И не только с какой-то — не хочу даже национальность называть — идет борьба со всем западным миром, который давным-давно нацеливал свое оружие, расширяя НАТО на восток. Поэтому мы должны быть сплоченнее, все вместе», — заявил музыкант.
Накануне звезда сериала «Универ», актер и музыкант Виталий Гогунский рассказал о разладе в отношениях с друзьями и родственниками с Украины. Он признался, что близкие люди озлобились на него и стали выливать массу негатива.
В частности, у артиста испортились отношения с отцом, который 70 лет живет в Незалежной. Зато мать знаменитости полностью поддерживает Гогунского. Она перебралась в Россию и осознает «правое дело» страны. Сам исполнитель роли Кузи полностью поддерживает действия российских властей и сокрушается, что его друзья стали жертвами украинской пропаганды.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла новые санкции Киева против российского шоу-бизнеса.
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