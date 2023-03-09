Российские бойцы начали закрепляться на окраинах Красногоровки

Российские бойцы продолжают оттеснять украинских боевиков все дальше от Донбасса.

Российские бойцы стали закрепляться на окраине города Красногоровка, который расположен к северу от Авдеевки. Именно оттуда боевики Украины раньше часто обстреливали Донецк. Об этом РИА Новости рассказал российский офицер с позывным «Саймон».

«По окраинам Красногоровки отработали „Грады“ и „Солнцепеки“. На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка», — рассказал он.

Ранее стало известно, что российские бойцы стали занимать позиции украинских националистов в районе Белогоровки на кременном направлении. 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры происходящего, как российские военные под контролем разведки ведут слаженную работу.

Также, писал ранее 5-tv.ru, советник врио главы ДНР Ян Гагин объяснил важность боев под Авдеевкой для Донецка.