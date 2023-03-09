Российские бойцы начали закрепляться на окраинах Красногоровки

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Офицер «Саймон»: российские бойцы начали занимать Красногоровку, откуда ВСУ обстреливали Донецк

Российские бойцы начали закрепляться на окраинах Красногоровки

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Российские бойцы продолжают оттеснять украинских боевиков все дальше от Донбасса.

Российские бойцы стали закрепляться на окраине города Красногоровка, который расположен к северу от Авдеевки. Именно оттуда боевики Украины раньше часто обстреливали Донецк. Об этом РИА Новости рассказал российский офицер с позывным «Саймон».

«По окраинам Красногоровки отработали „Грады“ и „Солнцепеки“. На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка», — рассказал он.

Ранее стало известно, что российские бойцы стали занимать позиции украинских националистов в районе Белогоровки на кременном направлении. 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры происходящего, как российские военные под контролем разведки ведут слаженную работу.

Также, писал ранее 5-tv.ru, советник врио главы ДНР Ян Гагин объяснил важность боев под Авдеевкой для Донецка.

Тема:
Спецоперация
9 мар
Боррель заявил о согласии Евросоюза продвигать общие закупки оружия для Украины
9 мар
Под шквальным огнем: лучшее видео из зоны СВО за день
8 мар
Момент попадания рэпера Птахи под обстрел в ДНР — видео
8 мар
Рэпер Птаха попал под обстрел ВСУ в Донецке
8 мар
Неслабый пол на передовой: как женщины защищают Родину в зоне СВО
8 мар
Американский разведчик заявил о начале финальной стадии конфликта на Украине
8 мар
Столтенберг допустил переход Артемовска под контроль России в скором времени
8 мар
Экс-разведчик США призвал прислушаться к словам Путина об украинской судьбе
8 мар
В России рассказали об отказе Украины обменять 70 пленных солдат
8 мар
«Акации» и «Гвоздики»: ВС РФ за сутки уничтожили шесть гаубиц ВСУ в зоне СВО
-3° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.46
-0.01 80.55
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:37
Скончался французский певец и актер Марсель Амон
8:22
Выдвинул условие: стрелявший из окна многоэтажки мужчина угрожает убить сына
8:06
В Нижневартовске мужчина открыл из окна многоэтажки стрельбу и взял в заложники ребенка
8:05
🧙‍♀ Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака
7:53
Боррель заявил о согласии Евросоюза продвигать общие закупки оружия для Украины
7:37
Российские бойцы начали закрепляться на окраинах Красногоровки

Сейчас читают

Клара Новикова объяснила, почему поменяла фамилию
Кто является организатором протестов в Грузии
Военный аналитик рассказал, в каком виде оружия США проигрывает России
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица