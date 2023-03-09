Российские бойцы начали закрепляться на окраинах Красногоровки
Офицер «Саймон»: российские бойцы начали занимать Красногоровку, откуда ВСУ обстреливали Донецк
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Российские бойцы продолжают оттеснять украинских боевиков все дальше от Донбасса.
Российские бойцы стали закрепляться на окраине города Красногоровка, который расположен к северу от Авдеевки. Именно оттуда боевики Украины раньше часто обстреливали Донецк. Об этом РИА Новости рассказал российский офицер с позывным «Саймон».
«По окраинам Красногоровки отработали „Грады“ и „Солнцепеки“. На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка», — рассказал он.
Ранее стало известно, что российские бойцы стали занимать позиции украинских националистов в районе Белогоровки на кременном направлении. 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры происходящего, как российские военные под контролем разведки ведут слаженную работу.
Также, писал ранее 5-tv.ru, советник врио главы ДНР Ян Гагин объяснил важность боев под Авдеевкой для Донецка.
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