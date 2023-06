Российская мощь: вертолет Ка-52 отразил 18 зенитных ракет за один вылет Сегодня, 5:48 | Мадлена Гришина В России 77 77

Вертолет Ка-52 отразил 18 зенитных ракет за один вылет в зоне СВО

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russian Federation

После выполнения боевой задачи боевая машина вернулась на базу без единого повреждения. Вертолет Ка-52 за один вылет в зоне спецоперации отразил сразу 18 зенитных ракет при помощи комплекса «Витебск». Это стало рекордным количеством за раз. Об этом агентству РИА Новости сообщил осведомленный источник. «На сегодняшний день рекорд по отраженным за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук. Такое число смог отвести один из российских Ка-52 в ходе боевого вылета за счет бортового комплекса обороны «Витебск», — рассказал источник. После выполнения боевой задачи вертолет вернулся на базу без единого повреждения. Из-за надежности комплекс прозвали «яйцами жизни» - его внешняя аппаратура, находящаяся на корпусе вертолета, похожа на птичьи яйца. «Витебск» регулярно спасает жизни летчиков армейской авиации. Комплекс «Витебск» способен отслеживать пуски зенитных ракет по вертолету благодаря ультрафиолетовым датчикам и вычислять их координаты. Далее ослепляются головки самонаведения ракеты противника и цель теряется. Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего на этот раз главком ВСУ Валерий Залужный отсутствовал на встрече с Владимиром Зеленским.