Российские военные поразили производящий танки завод в Харькове

Удар наносился ракетами по Слободскому району города.
Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Rau
Российские военные нанесли удар по заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ХЗТМ), расположенному в Харькове. Об этом сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что удар наносился ракетами утром 21 сентября по Слободскому району.
«Пророссийское подполье города Харькова зафиксировало передвижение техники, которая завозила какие-то грузы на эти склады. Сегодня подполье зафиксировало точность попадания и итоги прилетов», — рассказал Лебедев, слова которого приводит РИА Новости.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец российского военнослужащего, раненного в зоне спецоперации, после такого известия сам направился на фронт.
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