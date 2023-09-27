Появлялась информация о том, что его якобы уже допросили. Но так ли это на самом деле?

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный оказался в центре скандала с уголовным делом, связанным с потерей южных территорий страны. Действительно ли он является фигурантом, рассказал советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

Прежде СМИ писали, что Залужного уже якобы допросили в рамках данного дела. Однако его статус в нем неизвестен. Лещенко же считает, что такого расследования киевский режим не ведет в принципе.

«На Украине нет уголовного дела против Залужного, он не проходит ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого. Эта информация является выдумкой от первой до последней буквы», — приводит слова Лещенко украинский телеканал.

В неудачах контрнаступления ВСУ виноват Залужный?

До сообщений об уголовном деле стало известно о скандале вокруг неудач контрнаступления киевского режима. Совсем недавно, месяц назад, Зеленский обрушился с критикой на Залужного и обвинил его в провале боевых действий. Главком же, в свою очередь, заявил, что его «бесят» слова о том, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидали лидеры стран Европы.

Российская Федерация продолжает специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали снабжать Украину вооружением и техникой.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ на основании референдумов, которые прошли легитимно и полностью отразили мнение жителей регионов, так же как и Крым, жители которого приняли решение войти в состав России в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Денис Пушилин вступил в должность главы ДНР и стал первым руководителем региона уже в составе России.