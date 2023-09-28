Опубликованы кадры уничтожения украинских боевиков под Херсоном

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 511 0

Армия РФ активно использует беспилотники для уничтожения противника.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы из второго ударного батальона «Пингвинчики», а также из отдельной гвардейской бригады специального назначения «Медведи» уничтожили пехоту ВСУ на херсонском направлении. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

По словам бойцов, им удалось ликвидировать не менее восьми боевиков с помощью беспилотников. Националисты пытались укрыться в заброшенных зданиях.

Российская армия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. Тогла власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии киевской агрессии.

Круглосуточная работа: Шойгу посетил ракетный завод в Подмосковье

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский боец назвал слабые места американских танков Abrams. Западные боевые машины во всем уступают российским образцам. К примеру, из-за огромного веса они попросту увязнут в грязи во время осенней распутицы.

Тема:
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Опубликованы кадры уничтожения украинских боевиков под Херсоном

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