Великобритания отправит войска на Украину

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Будут ли британцы участвовать в боевых действиях напрямую?

Великобритания отправит войска на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Marwan Naamani

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Тема:
Спецоперация

Великобритания намерена отправить на Украину своих военнослужащих. Об этом в интервью The Telegraph заявил новый министр обороны страны Грант Шаппс.

Он отметил, что британцы не будут принимать непосредственное участие в боевых действиях. В их задачи будет входить обучение боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отметили в СМИ, такое решение может грозить серьезным обострением конфликта.

«Сегодня я говорил о том, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически провести его на Украине», — отметил Шаппс.

Он также призвал британские военные фирмы открывать заводы на Украине. По его словам, в западных регионах страны для этого есть все необходимые условия.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, чего ждать от нового министра обороны. Как отмечают аналитики, Шаппс типичный карьерист, готовый работать на любой должности.

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