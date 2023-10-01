Великобритания отправит войска на Украину

Будут ли британцы участвовать в боевых действиях напрямую?
Фото: www.globallookpress.com / Marwan Naamani
Великобритания намерена отправить на Украину своих военнослужащих. Об этом в интервью The Telegraph заявил новый министр обороны страны Грант Шаппс.
Он отметил, что британцы не будут принимать непосредственное участие в боевых действиях. В их задачи будет входить обучение боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отметили в СМИ, такое решение может грозить серьезным обострением конфликта.
«Сегодня я говорил о том, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически провести его на Украине», — отметил Шаппс.
Он также призвал британские военные фирмы открывать заводы на Украине. По его словам, в западных регионах страны для этого есть все необходимые условия.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, чего ждать от нового министра обороны. Как отмечают аналитики, Шаппс типичный карьерист, готовый работать на любой должности.
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