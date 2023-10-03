«Под дулом пистолета»: власти приказали Залужному заткнуться о проблемах ВСУ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 61 0

Макгрегор: главкому ВСУ приказали молчать о проблемах войск, угрожая пистолетом

«Под дулом пистолета»: власти приказали Залужному заткнуться о проблемах ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

И западные, и украинские СМИ неоднократно писали о конфликте между Залужным и Зеленским. Неужели все зашло слишком далеко?

Главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному приказали замолчать после его жалоб на проблемы ВСУ. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

Эксперт указал на полный беспорядок в структурах ВСУ. По его словам, старшие командиры обкрадывают подчиненных. При этом себе они присваивают не только зарплаты боевиков, но и компенсации убитым.

«В частных разговорах Залужный говорил правду, но его игнорировали и сказали ему заткнуться и заниматься своим делом. Возможно, ему приказали сделать так под дулом пистолета»,— прокомментировал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

При этом, обратил внимание Макгрегор, мнение Залужного сейчас уже никого не интересует, так как армией киевского режима управляют из-за границы. Именно иностранные «кураторы» отдают приказы отдавать украинцев на убой, а президент страны Владимир Зеленский одобряет их.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США сообщили о тактике РФ, срывающей контрнаступление.

Тема:
Спецоперация
3 окт
Отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва: в чем причина
3 окт
Возвращенный Турцией на Украину Прокопенко вновь возглавил «Азов»*
3 окт
«Эластичная оборона»: в США сообщили о тактике РФ, срывающей контрнаступление
3 окт
ВС РФ поразили цеха ремонта техники ВСУ в Харькове и Павлодаре
3 окт
«Дрейф Украины»: в США заявили о жестких мерах РФ из-за угрозы расширения НАТО
3 окт
«Страна перестанет существовать»: чем чреват для Украины «удар в спину» от США
3 окт
Ждут команды Байдена: США готовы передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
3 окт
Будет ли в России вторая волна мобилизации в 2023 году?
3 окт
Шойгу: более 98% раненых участников СВО выписываются с выздоровлением
3 окт
Шойгу: ВС РФ сильно ослабили боевой потенциал армии Украины
+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
99.27
0.79 104.06
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:16
Спецслужбы Грузии: USAID готовит беспорядки и переворот в стране
19:07
Отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва: в чем причина
19:00
Пашинян VS Римский статут и хваленая «Нобелевка»: самые важные события дня
18:56
От мифов до наших дней: как появились вампиры и существуют ли они в реальной жизни
18:44
Детский напиток, опасный для организма: раскрыты вред и польза какао
18:36
«Мир уже видел „справедливость“ суда в Гааге»: что для РФ означает Римский статут МУС

Сейчас читают

"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче
В Татарстане появится аллея имени Владимира Жириновского
Евротрейдеры накачали Украину газом
Сколько осталось до Нового года — 2024: онлайн счетчик

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России