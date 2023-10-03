«Под дулом пистолета»: власти приказали Залужному заткнуться о проблемах ВСУ
Макгрегор: главкому ВСУ приказали молчать о проблемах войск, угрожая пистолетом
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
И западные, и украинские СМИ неоднократно писали о конфликте между Залужным и Зеленским. Неужели все зашло слишком далеко?
Главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному приказали замолчать после его жалоб на проблемы ВСУ. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник ВС США Дуглас Макгрегор.
Эксперт указал на полный беспорядок в структурах ВСУ. По его словам, старшие командиры обкрадывают подчиненных. При этом себе они присваивают не только зарплаты боевиков, но и компенсации убитым.
«В частных разговорах Залужный говорил правду, но его игнорировали и сказали ему заткнуться и заниматься своим делом. Возможно, ему приказали сделать так под дулом пистолета»,— прокомментировал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
При этом, обратил внимание Макгрегор, мнение Залужного сейчас уже никого не интересует, так как армией киевского режима управляют из-за границы. Именно иностранные «кураторы» отдают приказы отдавать украинцев на убой, а президент страны Владимир Зеленский одобряет их.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США сообщили о тактике РФ, срывающей контрнаступление.
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