«Без особой поддержки»: в США назвали роковую ошибку боевиков ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 80 0

Forbes: ВСУ неправильно применяют танки Leopard, из-за чего потеряют их

«Без особой поддержки»: в США назвали роковую ошибку боевиков ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация

Почему армия киевского режима понесла огромные потери, как в живой силе, так и технике?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не умеют правильно пользоваться немецкими танками Leopard, из-за чего могут вообще без них остаться. Об этом сообщает Forbes.

«Чего украинцам не стоит делать, так это то, что они часто делают со своими Leopard 2: использовать их небольшими группами без особой поддержки пехоты и вести прямо к российским позициям», — говорится в статье.

Причем ВСУ чаще всего двигаются на Leopard через минные поля, зоны поражения артиллерии и дронов. А вскоре Украина получит еще около 200 легких танков Leopard 1A5, которые были произведены в 1980-м году. Однако, отмечает издание, такое огромное количество будет быстро уничтожено из-за неспособности украинских боевиков управлять этими боевыми машинами.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

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После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ теряют свои позиции возле Работино и Вербового.

Leopard, Bradley, Challenger — эти бронированные машины западного производства можно увидеть в зоне спецоперации на Украине только в таком виде — разбитые и сожженные.

Тема:
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