«Слишком быстро»: Вооруженные силы Украины потеряли новый немецкий танк

Leopard 1A5 оказался крайне незащищенным.

Российская артиллерия подбила новый украинский танк Leopard 1A5 44 механизированной бригады ВСУ вскоре после введения его в использование. Об этом рассказали в Forbes.

Как сообщает издание, в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение техники. Партия танков Leopard 1A5 образца 1980 годов была предоставлена Германией совсем недавно — всего несколько неделей назад.

Было изначально ясно, что рано или поздно бригада лишится немецких танков, однако первая потеря произошла «слишком быстро», отмечается в материале. Особенность «подаренной» техники заключается в том, что Leopard 1A5 — наименее защищенный среди всех танков ВСУ.

«Будучи обнаруженным, незащищенный танк стал легкой мишенью для, очевидно, серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему все более точно», — также упоминается в статье.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США заявили об уничтожении огромного числа техники ВСУ.