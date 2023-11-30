«Страх парализует»: почему Запад боится завершения конфликта на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 91 0

Экс-главком НАТО Бридлав: страх поражения России парализует Запад

«Страх парализует»: почему Запад боится завершения конфликта на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Поддержка киевского режима тем временем ослабевает, союзники осознают, что без поставок оружия Владимир Зеленский не справится.

Западные страны боятся завершения конфликта на Украине не в пользу России. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

По его словам, Запад не может предсказать, что будет в случае поражения России.

«Конечно, никто не может точно предсказать, что произойдет в случае поражения России. Но этот страх парализует многих политиков на Западе. Они не знают, как справиться с этим риском», — заявил Бридлав.

Между тем, отметил он, поддержка Украины ослабевает, однако ее продолжают уверять, что поставки оружия не прекратятся. Хотя во многих странах, в которых скоро пройдут выборы, скептически относятся к дальнейшей поддержке киевского режима. Кроме того, Запад осознает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не одолеют российские войска без помощи.

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Спецоперация России на Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тон обсуждения украинского конфликта поменялся на встрече министров иностранных дел стран-участниц НАТО.

Тема:
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