Российские войска поразили тыловой командный пункт ВСУ в ДНР

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 73 0

Армия Украины в результате понесла существенные потери. В Минобороны РФ привели подробности из зоны спецоперации за сутки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные поразили тыловой командный пункт и командно-наблюдательный пункт механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации за минувшие сутки.

По данным ведомства, поражение бригадам ВСУ нанесено в районах населенных пунктов Красноармейск и Новогродовка Донецкой народной республики (ДНР) при помощи оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотников, а также при участии ракетных войск и артиллеристов.

В результате удара армия Украины понесла потери: две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68УМ и П-18, а также живая сила и техника в 118 районах.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Украины не получится вытеснить Вооруженные силы России с земель, которые были освобождены в ходе спецоперации.

Тема:
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