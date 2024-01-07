«НАТО обещало»: во Франции разнесли Запад за вранье о ситуации на Украине

|
Евгения Романова
Евгения Романова 257 0

Политик Филиппо: Запад два года лгал о победе Украины

«НАТО обещало»: во Франции разнесли Запад за вранье о ситуации на Украине

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

США и их союзникам потребовалось несколько лет, чтобы осознать успех России.

Западные страны на протяжении двух лет врали о спецоперации России на Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

«Реальность такова, что вы (западные пропагандисты. — Прим. ред.) лгали об украинской победе в течение двух лет, что факты настигли вас, и вы больше не знаете, как избавиться от своей ужасной лжи!» —написал он.

С самого начала конфликта, продолжил Филиппо, НАТО обещало быструю победу Украины и развал России.

СВО на Украине: провал ВСУ и успехи России

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

Читайте также

«На подъеме»: во Франции обозначили сроки победы РФ над Украиной

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну. На фоне спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского.

Тем временем российские войска продолжают делать успехи в зоне СВО на Украине. Так, 25 декабря наши бойцы освободили Марьинку, о чем объявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Позднее Залужный подтвердил, что боевики покинули город и окапались в окрестностях.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе заявили о панике после российских ракетных ударов по Киеву.

Тема:
Спецоперация
7 янв
«Подозрительно»: в ФРГ год не могут понять, чьи дроны следят за обучением ВСУ
7 янв
Минобороны РФ сообщило о поражении двух самолетов ВСУ в Днепропетровской области
7 янв
«Как в сказке» — вдова погибшего в СВО военного Махонина о встрече с Путиным
7 янв
«Не должен касаться гражданских»: преступления ВСУ привели Пушилина в ярость
7 янв
Вокруг предательства: ситуация с дезертирством ВСУ в Крынках вышла из-под контроля
7 янв
«На подъеме»: во Франции обозначили сроки победы РФ над Украиной
7 янв
Разведчики ВДВ выявили минометный расчет ВСУ и уничтожили его ударом FPV-дрона
7 янв
Российские бойцы дроном сбили украинскую «Бабу Ягу» на купянском направлении
7 янв
Путин и семьи погибших военных встретили Рождество в церкви в Ново-Огарево
7 янв
Путин в канун Рождества встретился с семьями героев, погибших в ходе СВО
-23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
С головой в омут чувств: пяти знакам несказанно повезет в любви в 2024 го...

Последние новости

14:45
«Стало не по себе от недалекости»: Кучера высказался в адрес Ивлеевой
14:27
«Подозрительно»: в ФРГ год не могут понять, чьи дроны следят за обучением ВСУ
14:13
Минобороны РФ сообщило о поражении двух самолетов ВСУ в Днепропетровской области
14:09
«Больше нельзя выходить на лед»: Медведева прокомментировала свое здоровье
13:51
Следователи в Подольске возбудили уголовное дело из-за проблем с отоплением
13:33
«НАТО обещало»: во Франции разнесли Запад за вранье о ситуации на Украине

Сейчас читают

«Как в сказке» — вдова погибшего в СВО военного Махонина о встрече с Путиным
В Санкт-Петербурге умер режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников»
Ей было всего 20 лет: стала известна причина смерти шорт-трекистки Середы
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса