США и их союзникам потребовалось несколько лет, чтобы осознать успех России.

Западные страны на протяжении двух лет врали о спецоперации России на Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

«Реальность такова, что вы (западные пропагандисты. — Прим. ред.) лгали об украинской победе в течение двух лет, что факты настигли вас, и вы больше не знаете, как избавиться от своей ужасной лжи!» —написал он.

С самого начала конфликта, продолжил Филиппо, НАТО обещало быструю победу Украины и развал России.

СВО на Украине: провал ВСУ и успехи России

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну. На фоне спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского.

Тем временем российские войска продолжают делать успехи в зоне СВО на Украине. Так, 25 декабря наши бойцы освободили Марьинку, о чем объявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Позднее Залужный подтвердил, что боевики покинули город и окапались в окрестностях.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе заявили о панике после российских ракетных ударов по Киеву.