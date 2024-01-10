«Старая концепция»: в МИД РФ назвали тайную встречу по Украине пиаром Зеленского

Зачем создается информационная шумиха вокруг переговоров, если они такие «секретные»?

Украина и ее союзники по G7 проводили тайную встречу в Эр-Риаде, чтобы привлечь внимание к режиму президента Незалежной Владимира Зеленского. Такое заявление в эфире радио Sputnik сделал официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами, — это пиар режима Зеленского», — сказала она.

Эта шумиха вокруг встречи создается с целью поддерживать иллюзию политической активности. Тем самым, считает дипломат, Запад и Украина хотят отвлечь общество от реальных процессов возможного урегулирования конфликта.

Как заявлял до этого глава МИД России Сергей Лавров, тайная встреча проводилась по «формуле Зеленского». В ней принимали участие единомышленники Москвы. По словам министра, в январе состоится еще одна подобная встреча, а на февраль запланирован целый саммит, на котором будут утверждать «формулу Зеленского».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе подтвердили проведение тайной встречи по Украине в Эр-Рияде. На ней присутствовали представители Незалежной, США и их союзников по «Большой семерке», а также небольшой группы стран Глобального Юга.