Удача прошла мимо него: экс-возлюбленный Бузовой Дава перевоплотился в игромана
Блогер Дава сыграл игромана в сериале «Ресторан по понятиям»
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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В новом сериале блогеру досталась далеко не самая приятная роль.
Блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, получил роль игромана в новом сезоне популярного в России сериала про криминальных рестораторов. Тизер он разместил у себя в социальной сети.
Знаменитость появился в 11 серии. По задумке сценаристов, игроману Олегу постоянно не везет в рулетку. Однако после встречи с персонажем по кличке Килька герой Давы сорвал большой куш. Дальнейшее развитие сюжета создателями сериала держится в секрете.
К слову, по мнению многих, блогер не впервые выступил в подобной роли. Большинство уверены, он закрутил роман с певицей Ольгой Бузовой лишь из-за пиара и раскрутки собственного имени. Вместе они были около года.
Все это время пара демонстрировала любовь, как в журнале для девочек-подростков, с бесконечными поцелуями, объятиями, признаниями и баснословно дорогими подарками. Но этот роман внезапно закончился скандалом. По словам Бузовой, Даву применял к ней насилие и изменял, а она искренне относилась к блогеру и, возможно, тешила себя надеждой, что, наконец, встретила того единственного и неповторимого.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Ольга Бузова заглядывает мужчинам в рот на первом свидании.
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