Как это было: бэкстейдж с клипа ST с росгвардейцами появился в Сети

Уникальный трек создавался для поднятия боевого духа тех, кто сегодня защищает Родину.

Бэкстейдж со съемок клипа ST на патриотическую песню «Дай мне сил» появился в распоряжении журналистов. Эксклюзивными кадрами с 5-tv.ru поделились в дирекции артиста.

По предварительной информации, в работе над проектом в полевых условиях приняли участие как настоящие росгвардейцы, так и профессиональные актеры. На обнародованном видео можно отследить, как бойцы с воодушевлением занимают позиции, идут рассредоточенным строем и слушают у потушенного костра игру музыканта на гитаре.

По признаниям самой съемочной группы, росгвардейцам во время съемок явно пришлось непросто: для неподготовленных к столь кропотливой и монотонной работы солдат действия в кадре в некоторые моменты стали настоящим испытанием.

«Это не боевые задачи, но солдаты при полном вооружении. Конечно же, для них съемочный процесс — это очень тяжелая, кропотливая работа, когда на протяжении долгих часов выполняешь команды режиссера», — рассказали журналистам на съемках.

Всего на работу над клипом росгвардейцы и съемочная группа ST потратила не один день. Многие бойцы подразделения сознались, что давно не испытывали такого воодушевления, которое возникло после того, как они услышали трек Степанова, знаменующий их скорую победу.

Ранее 5-tv.ru писал, что презентованная росгвардейцам песня ST пошла в народ.