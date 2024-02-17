Системы ПВО уничтожили пять беспилотников самолетного типа в Брянской области

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 35 0

Губернатор Богомаз: в Брянской области ПВО ликвидировали пять беспилотников

Системы ПВО уничтожили пять беспилотников самолетного типа в Брянской области

Фото: Leo Correa / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Сообщается, что пострадавших и разрушений нет.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что беспилотники были уничтожены над Клинцовским, Погарским и Брянским районами.

Также сообщается, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные группы продолжают работать на месте.

ВСУ продолжают пытаться наносить удары по российским регионам на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин.

Решение было принято в связи с тем, что ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины. Одна из главных целей СВО — демилитаризация и денацификация Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средства ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области.

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