Американские СМИ заявили о якобы направленном России предупреждении об угрозе теракта

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

WP: США за две недели до теракта в «Крокусе» предупреждали РФ об угрозе

Американские СМИ заявили о якобы направленном России предупреждении об угрозе теракта

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Прежде директор российской СВР Нарышкин рассказывал, какую на самом деле информацию Вашингтон передал Москве.

Соединенные Штаты за две недели до теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» якобы предупреждали Россию об угрозе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Как указывается в материале, Вашингтон будто бы передавал Москве данные о том, что «Крокус» может стать мишенью теракта «Исламского государства»*. При этом чиновники признают: «предоставление информации о конкретных целях является необычным» для Штатов, ведь есть риск раскрытия источников, что поставит под угрозу тайную деятельность и агентурные ресурсы.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным, число погибших достигло 144 человек, еще несколько сотен пострадали.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Следует отметить, что еще в начале марта посольство США в Москве и диппредставительства других семи стран-союзников Штатов призвали находящихся в РФ граждан избегать мест массового скопления людей, ведь неуказанные экстремисты планируют нападения, в том числе на концерты. 5-tv.ru рассказывал, откуда Америка знала о грядущем теракте в «Крокусе».

На прошлой неделе глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что допускает причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, устроившие нападение на концертный зал преследовали цель раскачать ситуацию в России. Причем этих злоумышленников, пытавшихся сбежать из РФ, на другой стороне встретили бы «как героев». Следственный комитет РФ намерен заняться расследованием терактов, организованных США против России.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о получении ФСБ от США информации о возможном теракте, но она была «слишком общей».

* — запрещенная в России террористическая организация

Тема:
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