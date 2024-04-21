«Надежная логистика»: Пентагон зарекнулся о быстрой поставке снарядов Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 104 0

Пентагон пообещал передать ВСУ боеприпасы из ФРГ за несколько дней

«Надежная логистика»: Пентагон зарекнулся о быстрой поставке снарядов Украине

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Stephani Barge

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Тема:
Спецоперация

Как Штаты собираются осуществить доставку военной помощи Незалежной?

Соединенные Штаты имеют возможность за несколько дней поставить Украине боеприпасы со складов в Германии, но это будет только после подписания законопроекта о военной помощи. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

«У нас очень надежная логистика <…>. Можем осуществить переброску в течение нескольких дней», — приводит New York Times его слова.

Причем транспортировка военной помощи Украине будет осуществляться по железной дороге, добавил Райдер.

Новый пакет помощи Украине от США

В субботу, 21 апреля, палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Решение по документу теперь должен принять сенат Штатов. К слову, когда голосование закончилось, республиканцы и демократы поспорили из-за украинских флагов. Представители Демпартии нарушили протокол своим поведением, но в ответ на замечания они лишь смеялись.

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В конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Однако страны Запада вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является «вторжением». Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что США выделяют Украине помощь на 61 миллиард долларов для масштабных провокаций против России. В дальнейшем Запад обвинит Москву в диверсиях, которые совершит киевский режим.

Тема:
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