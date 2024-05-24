«Это происходит»: Орбан о подготовке Европы к конфликту с Россией

Венгерский политик указал и на то, как страны НАТО обсуждают свое участие в ситуации на Украине.

Европа сегодня ведет подготовку к войне с Россией, о чем говорят заявления западных политиков. На это указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в эфире радио Kossuth.

Венгерский политик отметил, что Европа перед двумя мировыми войнами вела длительную подготовку. И сегодня, по его словам, происходит похожее, аналогичные заявления звучат в западных СМИ и из уст политиков.

«Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков», — пояснил Орбан.

Премьер Венгрии также заявил, что сегодня в центре НАТО в Брюсселе обсуждают, как альянс мог бы принять участие в конфликте на Украине. Орбан не стал раскрывать всех деталей, лишь указал, что над вопросом работает финансовая комиссия.

На Западе уже давно обсуждают идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправки войск на Украину. Лидер киевского режима Владимир Зеленский, кстати, поддержал инициативу. Несмотря на отказ многих «союзников», Макрон недавно снова высказался об этой инициативе, объяснив, что отправка войск возможна в том случае, если бы «русские прорвались через линию фронта».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Эстонии рассматривает возможность отправки своих военных на Западную Украину для тыловой поддержки украинской армии.