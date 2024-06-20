Уже есть кандидатура: в СВР заявили о планах Запада «списать» Зеленского

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 225 0

В СВР заявили о планах Запада списать Зеленского

Уже есть кандидатура: в СВР заявили о планах Запада «списать» Зеленского

Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Путин ранее указывал на то, что легитимность главы киевского режима уже никак нельзя восстановить.

Страны Запада уже готовятся «списать» президента Украины Владимира Зеленского*, рассматривая на эту должность бывшего главнокомандующего армией страны Валерия Залужного. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

«По поступающим в СВР сведениям, Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки», — говорится в сообщении.

На этом фоне и готовятся изменения на посту президента Украины, куда уже рассматривают новую кандидатуру в лице Залужного.

Президент России Владимир Путин недавно указывал на то, что срок президентства Владимира Зеленского официально истек. В данный момент единственным легитимным органом на Украине, подчеркнул лидер России, является Верховная Рада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем для Украины обернется отказ от прекращения огня.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
20 июн
Путин: на Зеленского повесят все непопулярные решения, а потом уберут
20 июн
Акт агрессии: Путин об обстрелах Белгорода дальнобойным западным оружием
20 июн
Путин рассказал, от чего зависят условия РФ по урегулированию конфликта на Украине
20 июн
Южная Корея хочет пересмотреть вопрос отправки летального вооружения Украине
20 июн
ВС РФ нанесли ответный групповой удар по объектам энергетики Украины
20 июн
Экс-телеведущую Фариду Курбангалееву* объявили в розыск
20 июн
«Постоянно в наступлении»: как российские штурмовики продвигаются к Угледару
20 июн
В Париже появились граффити с истребителями для Украины в виде гробов
20 июн
Участники СВО получат аналог «Пушкинской карты»
20 июн
Российские артиллеристы громят технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
+18° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
85.42
2.79 91.45
2.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Десять тревожных симптомов: как проявляется рак поджелудочной железы
22:45
На победителя «Битвы экстрасенсов» Максима Левина подали заявление в полицию
22:26
«Одевается невпопад»: стилист назвала самую безвкусно одетую звезду
22:06
Умер американский актер Дональд Сазерленд
21:47
Врачи Казани извлекли из сердца военнослужащего осколок
21:27
Путин: на Зеленского повесят все непопулярные решения, а потом уберут

Сейчас читают

«Готовы помочь самокатами»: операторы оценили идею о создании электросамокатной полиции
Смерчи, ливни, катаклизмы: десятки регионов России готовятся к чрезвычайным ситуациям
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака