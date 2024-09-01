В Москве уничтожили еще три беспилотника ВСУ

Сергей Собянин: в Москве ликвидировали десять беспилотников ВСУ
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Украинские дроны за ночь пытались совершить несколько попыток атаковать столицу.
Средства ПВО перехватили и уничтожили в Раменском городском округе еще три беспилотника, которые летели на Москву. Всего удалось уничтожить десять дронов ВСУ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили еще один в Раменском городском округе», — говорится в сообщении.
Прежде мэр Москвы писал, что атаку дронов отразили в Подольске. Позже еще один БПЛА ликвидировали в городском округе Ступино, а также в Одинцово и Ленинском городском округе. Рано утром сообщалось об уничтожении беспилотника возле Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе беспилотниками, приграничные регионы России, в частности, Белгородскую, Брянскую и Курскую области.
После начала спецоперации атакам с украинской территории подвергаются и другие российские регионы. Так, поздно вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября об уничтоженных БПЛА проинформировали власти Липецкой и Воронежской областей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские беспилотники предприняли попытку атаковать Каширскую ГРЭС.
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