В Москве уничтожили еще три беспилотника ВСУ

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 45 0

Сергей Собянин: в Москве ликвидировали десять беспилотников ВСУ

В Москве уничтожили еще три беспилотника ВСУ

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Украинские дроны за ночь пытались совершить несколько попыток атаковать столицу.

Средства ПВО перехватили и уничтожили в Раменском городском округе еще три беспилотника, которые летели на Москву. Всего удалось уничтожить десять дронов ВСУ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили еще один в Раменском городском округе», — говорится в сообщении.

Прежде мэр Москвы писал, что атаку дронов отразили в Подольске. Позже еще один БПЛА ликвидировали в городском округе Ступино, а также в Одинцово и Ленинском городском округе. Рано утром сообщалось об уничтожении беспилотника возле Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе беспилотниками, приграничные регионы России, в частности, Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

После начала спецоперации атакам с украинской территории подвергаются и другие российские регионы. Так, поздно вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября об уничтоженных БПЛА проинформировали власти Липецкой и Воронежской областей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские беспилотники предприняли попытку атаковать Каширскую ГРЭС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
1 сент
Силы ПВО сбили 158 беспилотников ВСУ над 15 российскими регионами
1 сент
Три беспилотника ВСУ попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
1 сент
Беспилотники предприняли попытку атаковать Каширскую ГРЭС
21 авг
Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву
21 авг
Силы ПВО отразили атаку четырех БПЛА на Москву
10 мая
Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в городском округе Подольск
30 мар
Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
17 мар
Собянин: летевший в сторону Москвы БПЛА ликвидирован в Домодедовском районе
17 мар
Собянин сообщил о сбитом в Ступинском городском округе БПЛА
17 мар
Собянин: направлявшийся к Москве беспилотник уничтожен ПВО
+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:52
Силы ПВО сбили 158 беспилотников ВСУ над 15 российскими регионами
8:41
Среди погибших в Газе заложников ХАМАС опознан россиянин
8:27
Забудьте все, что вам говорили: какие вредные привычки улучшают здоровье
8:15
В Москве уничтожили еще три беспилотника ВСУ
8:01
Три беспилотника ВСУ попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
7:40
Есть нюанс: когда ждать концерт Канье Уэста в Москве

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
Турецкое мыло: почему сериалы про восточную любовь опасны для русских женщин
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака