В Москве уничтожили еще три беспилотника ВСУ

Украинские дроны за ночь пытались совершить несколько попыток атаковать столицу.

Средства ПВО перехватили и уничтожили в Раменском городском округе еще три беспилотника, которые летели на Москву. Всего удалось уничтожить десять дронов ВСУ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили еще один в Раменском городском округе», — говорится в сообщении.

Прежде мэр Москвы писал, что атаку дронов отразили в Подольске. Позже еще один БПЛА ликвидировали в городском округе Ступино, а также в Одинцово и Ленинском городском округе. Рано утром сообщалось об уничтожении беспилотника возле Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе беспилотниками, приграничные регионы России, в частности, Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

После начала спецоперации атакам с украинской территории подвергаются и другие российские регионы. Так, поздно вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября об уничтоженных БПЛА проинформировали власти Липецкой и Воронежской областей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские беспилотники предприняли попытку атаковать Каширскую ГРЭС.