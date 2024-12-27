«Небольшой снег»: погода в новогоднюю ночь порадует москвичей
В новогоднюю ночь в Москве ожидается до шести градусов мороза
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
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В столице 31 декабря ожидается заметное понижение атмосферного давления.
Погода в новогоднюю ночь все-таки планирует порадовать москвичей. На смену серому пейзажу и оттепели придут небольшой мороз и снег. Такой прогноз сегодня дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Все модели наши указывают на то, что все-таки произойдет понижение температуры. При чем сильных морозов не ожидается. Но температуру в диапазоне минус один-минус шесть градусов. И небольшой снег. Произойдет заметное понижение давления», — отметил эксперт.
Роман Вильфанд также не исключил, что жителям некоторых регионов Северо-Западной и Центральной России придется встречать новый год с зонтиками.
А вот в Якутии, Магаданской области и на Чукотке будет очень холодно — до минус 55.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Сахалине выросли сугробы до 80 сантиметров.
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