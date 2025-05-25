Москва отразила очередную серию атак украинских беспилотников

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 55 0

Об ударе со стороны ВСУ сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Москва отражает новые атаки украинских беспилотников

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

Пресечена очередная попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Москву беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В ночь на 25 мая он рассказал о шести дронах, сбитых системами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. По словам главы города, на местах падения обломков продолжают работать специалисты экстренных служб.

В оборонном ведомстве также сообщили, что с 20:00 по московскому времени 24 мая до полуночи 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 95 украинских беспилотников самолетного типа.

По данным Минобороны России, 30 дронов были обнаружены в небе над Брянской областью, 20 над Белгородской, 17 над Курской, 16 над Орловской, пять над Калужской, четыре над Тульской, два над территорией Московского региона и один над Крымом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Россия превзошла Украину в производстве и в качестве использования БПЛА средней дальности. Соответствующее наблюдение опубликовано на страницах британской газеты The Times.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
25 мая
Воздушный террор: Россия сбила более тысячи украинских беспилотников за трое суток
24 мая
Емкость с кислотой повреждена после атаки ВСУ на предприятие в Новомосковске
23 мая
«Подогревают конфликт»: Лавров обрушился с критикой на действия лидеров ЕС
23 мая
В Липецкой области повреждено 20 квартир после падения обломков беспилотников
23 мая
Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Липецкой области
23 мая
Более 500 дронов были сбиты на подлете к регионам России
22 мая
Путин позвонил пострадавшему от атаки дрона ВСУ Волобуеву
22 мая
Собянин сообщил еще о четырех сбитых на подлете к Москве беспилотниках ВСУ
22 мая
Средства ПВО сбили 105 дронов над регионами России
22 мая
В Курской области глава района получил ранение при атаке дрона ВСУ
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:58
Российские войска продолжают наступление в Сумской области
2:39
Воздушный террор: Россия сбила более тысячи украинских беспилотников за трое суток
2:20
«Одна команда»: Путин подчеркнул значение единства страны в ходе визита в Курскую область
1:59
Москва отразила очередную серию атак украинских беспилотников
1:41
На страже: в Курской области создают буферную зону для защиты от обстрелов ВСУ
1:19
Историческая победа: «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу

Сейчас читают

Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на самокате в центре Москвы
Самолет с 307 освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье
Личное пространство и благодарность: что поможет укрепить отношения
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025