Трамп заявил, что сделка с Ираном перешла «во вторую фазу»
Вашингтон и Тегеран уже договорились по ряду важных вопросов.
Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP
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Президент США Дональд Трамп: сделка с Ираном перешла во вторую фазу
Сделка с Ираном перешла во вторую фазу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани.
Глава Белого дома уверен, что эта стадия переговоров с исламской республикой будет намного легче предыдущей.
«Мы заключили нашу сделку с Ираном, и для того, чтобы она была успешной, мы переводим ее во вторую фазу», — процитировало Трампа РИА Новости.
Он добавил, что Тегеран никогда не получит возможности ни создать, ни приобрести ядерное оружие. Но, как заметил Трамп, если власти республики попытаются это сделать, то их ждут «ужасные последствия».
Ранее американский президент сообщил, что заключил сделку с Ираном. По его словам, стороны конфликта, несмотря на сложные переговоры, все же смогли договориться. Вскоре после этого Тегеран подтвердил свою готовность подписать мирное соглашение с Вашингтоном. С этой целью не так давно представители обеих стран прилетели в Женеву. Именно там 19 июня должно состояться подписание документа.
Предстоящая сделка уже открыла Ормузский пролив, а также сняла американскую военно-морскую блокаду иранских портов. При этом, как ранее сообщал ряд зарубежных изданий, обсуждение самых сложных вопросов — ядерных — Тегеран и Вашингтон пока решили отложить.
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