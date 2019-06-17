«Бык» Акопова, «Вторжение» Бондарчука: Каким запомнят «Кинотавр-2019»

В Сочи финишировал главный российский кинофестиваль. Из 15 конкурсных картин — главный приз 30 юбилейного «Кинотавра» получил фильм «Бык» Бориса Акопова. Для молодого режиссера это первая полнометражная работа и сразу столь высокое признание.

Приз «За лучшую женскую роль» получила Виктория Толстоганова за фильм «Выше неба». Лучшим актером признан Александр Кузнецов за игру в картине «Большая поэзия». О будущем российского кино, громких премьерах и новом Голливуде — из Сочи репортаж Николая Никулина.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Паулина Андреева на «Кинотавре» поразила публику своим прозрачным платьем, а актриса Екатерина Шпица появилась на закрытии «Кинотавра» в платье с экстрим-декольте.