Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 21 апреля
Число зараженных COVID-19 по всему миру — 2 477 426 человек. Болезнь унесла более 170 тысяч жизней.
Фото: www.globallookpress.com @ picture alliance / Geisler-Fotop
Погибшие и пострадавшие на 21 апреля
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 2 477 426 человек. Болезнь унесла жизни 170 324 человек. Всего были протестированы 4 003 551 жителей планеты.
Ситуация в России
29 человек стали жертвами коронавируса в Москве за минувшие сутки. Возраст пациентов от 31 года — до 94 лет. По данным Оперативного штаба, у большинства умерших были хронические заболевания: гипертония, бронхит, почечная недостаточность. Таким образом с начала пандемии в столице скончались 233 человека. Всего на сегодняшний день в России зафиксирован 47 тысяч 121 случай заражения COVID-19. Почти 3,5 тысячи человек выздоровели.
В Петербурге власти города и МВД договорились о ловле нарушителей режима самоизоляции. Сотрудники полиции начнут привлекать горожан к ответственности за нарушение режима самоизоляции.
СК возбудил уголовное дело на избивших врача из-за боязни COVID-19. Медики прибыли в жилой дом, чтобы взять анализ на коронавирус у одного из жильцов. За отказ сообщить у кого именно врач был избит нетрезвыми мужчинами.
Цены на кофе стремительно растут из-за пандемии коронавируса. Из-за закрытия ресторанов и кафе многие начали закупаться кофейными зернами и варить напиток дома.
Ситуация в мире
Из-за распространения COVID-19 главные святыни ислама в Мекке и Медине будут закрыты во время священного месяца Рамадан. Речь идет о Заповедной мечети и мечети Пророка. Правоверные не смогут совершать там положенные пять раз в день молитвы с 24 апреля по 23 мая. Об этом сообщили власти Саудовской Аравии. По последним данным, там число заболевших коронавирусом достигло почти десяти с половиной тысяч.
А в Италии впервые за долгое время наблюдается положительная динамика — количество инфицированных в стране сократилось. За сутки выявили на 20 больных меньше, чем днем ранее. Общее же число случаев заражения в Италии сейчас превышает 180 тысяч. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предостерегают — пик пандемии пока не пройден.
В разработке вакцины от COVID-19 участвуют десятки стран, но сколько еще времени потребуется для исследований — ученые сказать не берутся.
Число заразившихся вирусом в мире — уже почти 2,5 миллиона. На первом месте в антирейтинге по-прежнему США. С начала вспышки болезни там умерли больше 170 тысяч человек. Жители самого пострадавшего округа Нью-Йорка подали даже иск против ВОЗ. Они считают, что организация несвоевременно сообщила о COVID-19.
Тысячи американцев потребовали от Трампа отменить карантинные меры. Жители США уверены, что они были введены слишком поздно и сейчас уже бессмысленны.
Между тем, ситуация может обостриться в Германии. По словам Ангелы Меркель, немцы находятся только в начале пандемии. Поэтому канцлер осудила призывы к смягчению карантина.
Елизавета II отказалась от салюта в честь своего 94-летия из-за коронавируса. В этом году впервые торжество в честь королевы не будет сопровождаться праздничным фейерверком.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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