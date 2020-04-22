Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 22 апреля

Погибшие и пострадавшие на 22 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 2 559 748 человек. Болезнь унесла жизни 177 764 человек. Всего были протестированы 4 155 178 жителей планеты.

Ситуация в России

28 человек с COVID-19 скончались в Москве. По данным Оперативного штаба, это пациенты в возрасте от 30 до 93 лет. У большинства — хронические заболевания. Известно, что самый молодой из погибших болел красной волчанкой. С начала пандемии общее число жертв COVID-19 в столице — 261 человек, почти 30 тысяч зараженных коронавирусом, при этом в России уже больше трех тысяч пациентов вылечились. В целом по стране общий прирост заболевания за сутки — 5 642 человека.

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции. Отмечается, что при решении вопроса о назначении наказания надо учитывать «требования пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности».

Александр Беглов ежедневно сдает тесты на коронавирус. Губернатор Петербурга регулярно проходит лабораторное обследование. Кроме того, он призвал чиновников работать активнее. Глава города заявил о необходимости поддержать горожан деньгами из-за коронавируса.

В Москве аннулируют не прошедшие проверки пропуска. Сообщение об аннулировании разрешения будет поступать на указанный при оформлении номер телефона или e-mail.

Новые правила пропускного режима вводятся с 22 апреля в Москве. В метро будет не попасть без спецпропуска. Изменения ждут и тех, кто передвигается на личных автомобилях.

В ВОЗ высоко оценили систему здравоохранения РФ во время пандемии коронарвируса. Представитель организации отметила, что России удается сохранять места для пациентов в больницах.

В Ленобласти задержан хозяин хостела, где мигранты массово заразились COVID-19. 10 апреля в результате рейда Роспотребнадзора, СК и полиции среди проживающих в здании трудовых мигрантов выявили первых зараженных. После этого в регионе резко поднялась статистика заболеваемости COVID-19.

Ситуация в мире

Нью-Йорк обогнал все страны мира по числу больных коронавирусом. В этом американском штате зафиксировано порядка 260 тысяч случаев заражения, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Всего в США инфицированы около 830 тысяч человек. Жертв — почти 45 тысяч. Соединенные Штаты по-прежнему лидер в антирейтинге.

Соединенным Штатам предрекли вторую более тяжелую волну коронавируса. Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд заявил, что вторая волна СОVID-19 накроет США следующей зимой.

Число зараженных во всем мире достигло, по подсчетам специалистов ВОЗ, почти 2,4 миллиона. В организации предостерегли власти государств от поспешного ослабления карантина. Особенно это касается Европы, где уже планируют открывать школы и салоны красоты.

И это при том, что, например, во Франции обстановка стремительно ухудшается — от COVID-19 там умерли свыше 20 тысяч человек. Такими темпами Пятая республика может обогнать Италию. А вот данные по Украине точностью не отличаются. Международные исследователи говорят о шести тысячах больных. Но сколько их на самом деле — неизвестно. Тесты на коронавирус в Незалежной — в дефиците. Как и врачи. Средствами защиты их не обеспечивают, поэтому украинские медики стараются уйти в отпуск.

Ученые раскрыли самый вероятный способ заражения коронавирусом. Вирусологи не нашли подтверждения, что COVID-19 передается через поверхность предметов.

ВОЗ назвала источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Ученые продолжают выяснять, каким именно образом вирус попал к человеку.

Ученый преобразовал коронавирус в музыку. Она оказалась спокойной и даже приятной. Успокаивающую мелодию SАRS-СоV-2 передали 13-струнный японский инструмент кото, колокольчики и флейты.

Шоу беспилотников устроили в честь боровшихся с СОVID-19 медиков в Китае. Световое представление, устроенное с помощью трех сотен дронов, увидели более 30 врачей, вернувшихся домой из провинции Хубэй.

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