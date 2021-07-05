Яблочко не от яблоньки: Эпатажные дети российских знаменитостей

Дети не всех знаменитостей следуют примеру родителей. Некоторые звездные отпрыски не выдерживают опеки, славы или, наоборот, нахождение в тени. Кто из детей российских знаменитостей эпатирует публику внешним видом и поступками, рассказывает 5-tv.ru.

Татьяна Плаксина — дочь Любови Успенской

Татьяна — долгожданная и единственная дочь королевы русского шансона. Девушка родилась в 1989-м в США. Она была обеспечена всеми материальными благами с детства. Татьяне не нужно было думать о заработке, ведь ее мама — Любовь Успенская, а отец — бизнесмен Алексей Плаксин. Поэтому Татьяна путешествовала, занималась йогой и рисовала.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

В феврале 2020-го дочь Любови Успенской пришла на ток-шоу «Звезды сошлись», где обвинила мать в домашнем насилии. Она поделилась, что звездная родительница помешала ей построить карьеру в шоу-бизнесе, разрушила личную жизнь и неоднократно запирала дома. Татьяна «достала» скелеты не только из шкафа Успенской, но и из своего: девушка призналась, что ее лечили от наркотической зависимости. Позже Плаксина отказалась от своих слов и уехала к отцу в США. Певица перестала общаться с дочерью.

После отъезда девушки в Калифорнию в сети начали появляться видео и фото, на которых Татьяна находилась в неадекватном состоянии. Она также выкладывала странные фото и посты на своей странице в Instagram. Также девушка побрилась налысо. Вражда матери и дочери продолжалась год. В конце 2020-го Успенская поделилась со своими подписчиками, что помирилась с Таней в новогоднюю ночь. В марте Плаксина прилетела на день рождения мамы в Москву.

Ольга Бухарова — дочь Ларисы Гузеевой

Младший ребенок актрисы — дочь Ольга от ресторатора Игоря Бухарова. Девушка с детства славится трудным характером. Она любит экспериментировать со внешностью, и стилем: Бухарова сбривала брови и делала странные стрижки. Наследница Ларисы Гузеевой постоянно делится с подписчиками в Instagram и Twitter новыми образами и экспериментальными перевоплощениями. Девушка не стесняется делать смелые фотографии, демонстрировать тело и не скупится в резких высказываниях на публике. Например, в ответ хейтерам на то, что она не имеет ничего, кроме денег звездной мамы, Бухарова ответила: «С такой внешностью мне можно ничего и не иметь!»

ТАСС / Артем Геодакян

Несколько лет назад в жизни Бухаровой начались проблемы со здоровьем. В 2018-м она перенесла операцию по удалению двух доброкачественных опухолей, а спустя два года у девушки обнаружили поликистоз яичников. После операции Ольге Бухаровой назначили гормональную терапию, следствием которой стали лишние килограммы. Дочь Гузеевой впала в депрессию, но ей удалось похудеть и она снова веселит подписчиков в социальных сетях.

Денис Шальных — сын Елены Яковлевой

Единственный сын звезды «Интердевочки» и «Каменская» славится любовью к татуировкам. Денис родился в 1992-м, учился за границей, а после возвращения в Москву поступил на режиссера, но бросил учебу и увлекся тату.

ТАСС / Михаил Джапаридзе

Сейчас тело Дениса Шальных «забито» на 70%. Общественность даже подозревала парня в наркозависимости из-за его эпатажного вида, но Елена Яковлева заявила, что ее сын не имеет ничего общего с запрещенными веществами, не пьет и не курит. Кроме татуировок, Денис занимается бодибилдингом и, судя по его странице в Instagram, очень любит кошек.

Мария Кончаловская — дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского

Девушка родилась в интеллигентной семье: мама — актриса, папа — режиссер и член актерской династии Кончаловских-Михалковых. Мария, как и сын Елены Яковлевой, тоже любит украшать свое тело татуировками. Несколько лет назад Кончаловская сильно похудела. На ее теле появились заметные растяжки и чтобы скрыть недостатки, девушка решила «набить» на них татуировки в виде цветов, животных и насекомых. У звездной наследницы уже больше десяти рисунков.

Instagram @welcometomaria

Мария объяснила свое увлечение тату: «Это часть принятия себя. Ты просто берешь и делаешь так, как тебе нравится. И через это принимаешь себя. Все!» Поклонники Любови Толкалиной критикуют ее дочь за огромное количество рисунков на теле и не понимают, зачем девушка «портит» тело. Но звездная мама не реагирует на такие комментарии. Она поддерживает Машу и считает, что тату — это сексуально.

Ксения Малафеева — дочь Вячеслава Малафеева

Дочь экс-вратаря «Зенита» потеряла мать в раннем возрасте: Марина Малафеева погибла в автокатастрофе в 2011-м. Отец девочки снова женился спустя год после трагедии. Его новая жена Екатерина тепло приняла детей (у Ксюши есть младший брат Максим — Прим.ред.) и окутала материнской любовью. В подростковом возрасте у девочки начались проблемы. В одиннадцать лет Ксюша начала следить за своим питанием и отказываться от еды. Ей диагностировали расстройство пищевого поведения (РПП), а ее вес составлял всего 23 килограмма, рассказала Екатерина на своей странице в Instagram.

Дочь Вячеслава Малафеева выздоровела, но в 16 лет все проблемы вернулись в виде булимии и анорексии. Чем старше становилась девочка, тем больше проблем она доставляла родителям: сбегала из дома, экспериментировала со стилем и начала употреблять запрещенные вещества.

Instagram @malafeeva_ekaterina

В 2020-м Ксению Малафееву обвинили в распространении наркотиков и поместили в СИЗО. Родители решили отправить девочку на лечение в психиатрическую клинику. Сейчас 17-летняя Ксюша лечится в реабилитационном центре от наркозависимости. Она готовится к ЕГЭ, занимается йогой, танцует. Мачеха девочки Екатерина Малафеева поделилась, что «впервые за долгое время услышала своего ребенка без влияния всяких болезней».

Макар Касаткин — сын Марии Шукшиной

Макар — старший сын актрисы Марии Шукшиной и бизнесмена Алексея Касаткина. В детстве ему практически не уделяли внимания, мальчика в основном воспитывали няни. После развода родителей Макар какое-то время жил у отца, а когда Шукшина вышла замуж в третий раз за юриста Бориса Вишнякова, мальчик вернулся в ее дом. В 2011-м Мария и Борис развелись. 16-летний Макар предпочел переехать жить к бывшему отчиму: Вишняков оказался ему ближе, чем родная мать. По другой информации, Касаткин не хотел поступать в кадетское училище, куда его планировала отправить Мария Шукшина, поэтому юноша решил «сбежать» от опеки звездной мамы.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Громкий скандал с участием Макара Касаткина и всей его семьи разгорелся в 2017-м. Его бывшая девушка Фрея Зильбер обратилась на ток-шоу Бориса Корчевникова, чтобы рассказать о подробностях их совместной жизни. Она обвинила Макара в рукоприкладстве и употреблении запрещенных веществ. В эфире показали видео, где Касаткин громит квартиру, в которой проживал вместе с экс-возлюбленной. После этого инцидента его задержала полиция.

Фрея родила сына Марка от Касаткина в 2018-м, но его семья долго не признавала ребенка. Только после проведения ДНК-экспертизы Мария Шукшина заявила, что готова принять внука в семью. В 2019-м звездная чета забрала мальчика себе: его воспитывают Макар и его новая жена. Фрею Зильбер не видели уже около года, призналась Мария в Instagram.

Алеся Кафельникова — дочь Евгения Кафельникова

Дочь российского теннисиста решила стать моделью в подростковом возрасте. Ее заметили после бала дебютанток журнала Tatler в 2015-м. В 17 лет Алеся уже открывала показ Валентина Юдашкина, а когда окончила школу, уехала работать в Лондон в модельное агентство Elite. Там девушка впервые попробовала наркотики. Проработав в Великобритании некоторое время, Кафельникова вернулась в Москву, начала встречаться с рэпером Фараоном и пустилась во все тяжкие. Ее бунтарский образ жизни наблюдали подписчики на странице в Instagram. По фото и видео было видно, что девушка увлеклась запрещенными веществами и ведет аморальный образ жизни.

Globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Алеся Кафельникова поссорилась с отцом и вскоре пропала из поля зрения общественности. В 2018-м девушка появилась на телевидении и дала интервью журналу Tatler, где призналась, что все это время лечилась от наркозависимости в реабилитационном центре. Модель поделилась, что всему виной — гиперопека родителей. Отец постоянно следил за ней и контролировал. Сейчас Алеся не принимает наркотики, вернулась в модельный бизнес и по слухам, ждет ребенка.

Сергей Зверев-младший — сын Сергея Зверева

Детство мальчика прошло под камерами папарацци и среди звезд российского шоу-бизнеса. В 2000-х вся страна наблюдала за жизнью Сергея Зверева-младшего и его знаменитого папы в эфире реалити-шоу «Полный фэшн». Казалось, что он должен был пойти по стопам звездного родителя и начать карьеру на телевидении, но в подростковом возрасте Сережа связался с плохой компанией: выпивал, гулял, начал курить, воровал деньги из дома, брал кредиты. Чтобы оградить сына от влияния друзей, Зверев-старший постоянно менял ему школы.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

О наследнике стилиста ничего не было известно до 2015-го. Тогда в эфире ток-шоу с Борисом Корчевниковым выяснилось, что Сергей Зверев-младший сбежал из гламурной Москвы в Коломну, где устроился на работу в местный отель. Парень рассказал, что хотел всего добиться сам и жить независимо от отца. Отношения Зверевых ухудшились, когда Сережа-младший представил отцу невесту. Девушка не понравилась звездному папе и он оказался прав: брак Сергея Зверева-младшего и Марии Бикмаевой распался через несколько месяце после свадьбы. Второй раз парень женился на девушке, которая имела судимость и была лишена родительских прав. Пара пыталась отсудить у Зверева-старшего квартиру.

Дарья Кержакова — дочь Александра Кержакова

Дарья — дочь от первого брака футболиста Александра Кержакова с Марией Головой. Девочка родилась в 2005-м, ее родители развелись спустя пять лет. В отличие от других жен Кержакова, Мария никогда не делила дочь с бывшим мужем и не комментировала его скандалы с экс-супругами — Екатериной Сафроновой и Миланой Тюльпановой. О Дарье Кержаковой редко упоминали в прессе, ее можно было увидеть только на совместных фотографиях в социальных сетях спортсмена.

Александр и Дарья Кержковы в 2019-м. Фото: Instagram @a.kerzhakov11

Дарья вела безымянные странички в ТикТоке и Instagram, где делилась с подписчиками своими мыслями, выяснил портал Super. По рассказам самой девушки, она страдает расстройством пищевого поведения (РПП) с 12 лет. Сначала дочь Керажкова сидела на диетах, затем контроль питания перерос в систематическое голодание. Также в ее жизни был негативный опыт со слабительными препаратами, которые спровоцировали воспалительные процессы в организме.

Кроме экспериментов с диетами, Дарья Кержакова кардинально сменила имидж. Еще несколько лет назад ее знаменитый отец выкладывал фото со светловолосой девочкой-подростком, сейчас она перекрасилась в темный цвет, наращивает длинные ногти и, вероятно, увеличила губы. В мае 2021-го девушка заявила, что находится на лечении в реабилитационном центре. Ее мама опровергла информацию заявив, что дочь просто эпатирует подписчиков.

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