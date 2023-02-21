Байден назвал российскую спецоперацию испытанием для США, ЕС и НАТО
Американский лидер заявил, что Вашингтон и его союзники объединились против России на Украине.
Фото: © РИА Новости / Вадим Савицкий
Российская спецоперация по защите Донбасса стала испытанием для США, Евросоюза и НАТО. Об этом заявил американский лидер Джо Байден во время визита в Польшу.
При этом он подчеркнул, что «НАТО не будет разделена и не устанет», указав, что Вашингтон и его союзники объединились против действий России на Украине.
Также американский лидер объявил, что саммит Североатлантического альянса в 2024 году пройдет на территории США.
«В следующем году я приму всех членов НАТО на саммите в США. Вместе мы отметим 75-летие самого сильного оборонительного союза в мировой истории», — заявил Байден.
Известно, что в этом году члены блока собираются в литовском Вильнюсе.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что Россия использует силу, чтобы остановить войну, развязанную Западом. По словам главы государства, реакция России была необходима для защиты людей на исторических землях страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин сообщил о том, что Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь.
- 21 февр
- «Тут родился, тут и лягу»: SHAMAN заявил о готовности жить и работать только в РФ
- 21 февр
- Легкая цель: чем Россия ответит французским Akeron в зоне СВО
- 21 февр
- Конкретные предложения: политолог Светов оценил слова Путина о семьях бойцов СВО
- 21 февр
- «Судьба Отечества»: Путин назвал поддержку спецоперации проявлением патриотизма
- 21 февр
- Собянин пообещал выполнить поручение президента о помощи семьям участников СВО
- 21 февр
- Путин отметил бесценность опыта спецоперации для развития российской армии
- 21 февр
- Путин предложил создать государственный фонд для помощи семьям участников СВО
- 21 февр
- Путин: Запад играл краплеными картами и им теперь не отмыться от позора
- 21 февр
- «Правда — за нами!»: Владимир Путин торжественно закончил послание Федеральному собранию
- 21 февр
- Правда за нами: главные заявления Путина из послания Федеральному собранию
Читайте также
66%
0.82 79.76
0.63
Нашли ошибку?