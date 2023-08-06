Российские бойцы уничтожили с помощью дрона «Ланцет» бронетехнику ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 309 0

Украинским боевикам не помог спрятаться даже маскировочный навес.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России продолжают успешно уничтожать бронетехнику украинских националистов в зоне специальной военной операции. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры поражения очередной бронемашины с помощью дрона-камикадзе «Ланцет».

На кадрах видно, как БПЛА приближается к навесу, с помощью которого боевики пытались спрятать военную машину от воздушной разведки. Но не помогло — российский боеприпас с легкостью уничтожил бронетехнику националистов.

В конце июля президент РФ Владимир Путин рассказал, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли около 415 бронемашин разного класса.

А в июне Минобороны РФ сообщило, что только за 2023 год российские войска уничтожили четыре тысячи единиц техники ВСУ. За прошлый год эта цифра была выше — 12 тысяч.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что большие потери ВСУ объясняются новой тактикой националистов. После провальных попыток прорыва российской обороны Киев пускает живую силу вперед танков.

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