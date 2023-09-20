Авиация РФ уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы

Ганчев: уничтожен мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы
Фото: © РИА Новости / Нина Падалко
Украинская армия несет серьезные потери в районе реки Оскол.
Военная авиация РФ ликвидировала центральный мост через реку Оскол в Купянске. Его украинские нацисты использовали, чтобы стягивать свои резервы. Об этом в эфире федерального канала сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы», — прокомментировал он.
Глава региональной администрации добавил, что уничтожаются также и другие переправы, которые возводятся противником. По его словам, в районе реки продолжаются ожесточенные столкновения, в которых ВСУ несут тяжелые убытки.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по бронетанковому заводу в Харькове.
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