Украинская армия несет серьезные потери в районе реки Оскол.

Военная авиация РФ ликвидировала центральный мост через реку Оскол в Купянске. Его украинские нацисты использовали, чтобы стягивать свои резервы. Об этом в эфире федерального канала сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы», — прокомментировал он.

Глава региональной администрации добавил, что уничтожаются также и другие переправы, которые возводятся противником. По его словам, в районе реки продолжаются ожесточенные столкновения, в которых ВСУ несут тяжелые убытки.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по бронетанковому заводу в Харькове.